El mercado automotor arrancó 2026 con 19.969 vehículos nuevos matriculados en Colombia, un aumento de 38,7% frente a enero de 2025. El consolidado, basado en registros del RUNT y compilado por Fenalco y la ANDI, marca el mejor enero desde 2015 y sugiere un inicio de año con más movimiento del esperado, sobre todo por el peso de las tecnologías electrificadas y el repunte en varias regiones.

Un enero que cambia el pulso del mercado

Más allá del porcentaje, lo llamativo es la mezcla. El crecimiento no se concentró en un solo tipo de vehículo ni en una sola ciudad: se movieron segmentos distintos y hubo saltos fuertes en plazas que usualmente no lideran. Esa dispersión suele leerse como una señal de tracción real, no solo como un rebote estadístico de calendario.

El empuje de eléctricos e híbridos

La fotografía de enero dejó a la electrificación como protagonista. Se matricularon 1.758 vehículos eléctricos, un 82% más que un año atrás. Los híbridos sumaron 5.437 unidades, con un crecimiento de 73%. En términos simples, ya no es un nicho pequeño: empieza a mover volumen y a forzar que el portafolio se diversifique, con impacto en precios, disponibilidad y decisiones de compra, especialmente en ciudades donde los incentivos locales y la infraestructura pesan más.

Segmentos y marcas con mayor demanda

Por segmentos, las vans fueron las más dinámicas, con un alza de 110%, seguidas por camionetas (82%) y SUV (43,5%). En marcas, el liderazgo lo tuvo Kia con 14,9% del mercado (2.966 unidades), seguida por Renault (13,0%, 2.595), Mazda (8,1%, 1.623), Toyota (7,9%, 1.584) y Chevrolet (7,2%, 1.431). En líneas, destacaron Picanto, Duster, K3, CX-30 y BJ, que juntas representaron 17,4% del total del mes.

Regiones que crecieron por encima del promedio

En la dinámica regional, Villavicencio encabezó el crecimiento con 149%, seguida por Sincelejo (118%) y La Paz (109%). También hubo variaciones de 93% en Bogotá, D. C. y Rionegro. En volumen, el mayor peso se concentró en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Si esta distribución se mantiene en los próximos meses, el 2026 podría consolidar una recuperación más estable, con preferencias de compra más marcadas hacia tecnologías limpias y segmentos de uso familiar y de trabajo.