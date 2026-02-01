Autoridades verifican muerte de alias "Gonzalito", segundo del Clan del Golfo

Un operativo en zona rural de Tierralta (Córdoba) busca establecer si José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como alias "Gonzalito", murió en un incidente fluvial. Por ahora, la información se maneja como preliminar y no hay confirmación oficial del fallecimiento.

Lo que se sabe hasta ahora

Las primeras versiones conocidas por las autoridades indican que el hecho habría ocurrido durante un desplazamiento por un afluente de la región. La embarcación en la que se movilizaban varias personas habría sufrido un accidente, y los ocupantes cayeron al agua. A partir de esa secuencia se plantea la hipótesis de un ahogamiento, pero el punto central es que la versión sigue en verificación.

En medio de esa revisión, el jefe de la delegación del Gobierno en el proceso de diálogo con el grupo, Álvaro Jiménez, afirmó públicamente que lo reportado hasta el momento apuntaría a un evento accidental, mientras continúan las comprobaciones en terreno.

¿Qué falta por confirmar?

Las autoridades trabajan en tres frentes que, en la práctica, son los que despejan cualquier duda: identificación plena (confirmar que se trata de la misma persona), verificación de la circunstancia exacta del accidente (lugar, hora, quiénes iban en la lancha) y el soporte de evidencia que respalde la versión inicial. También está por aclararse si el desplazamiento tenía relación con una zona de ubicación temporal asociada a conversaciones con el Gobierno, un detalle que por ahora no ha sido ratificado en un comunicado oficial con información completa.

¿Quién era alias "Gonzalito"?

Alias "Gonzalito" es identificado como José Gonzalo Sánchez Sánchez y aparece en listados oficiales de búsqueda de la Policía Nacional, donde se le asocia al Clan del Golfo. En esa ficha se registra una recompensa de hasta 650 salarios mínimos mensuales legales vigentes por información que permita ubicarlo.

Si la muerte se confirma, el primer impacto será institucional y judicial: formalizar la identificación y precisar las circunstancias del hecho. En términos de seguridad, la atención se concentra en posibles reacomodos internos y en cómo se comporten las estructuras locales en la zona, un indicador clave para medir si hay cambios reales en el control territorial.