Avanza en Villavicencio Expomalocas 2026, la feria agroindustrial, bovina, equina y turística más importante de la Orinoquia, que del 28 de enero al 1 de febrero proyecta al Meta como epicentro del desarrollo agroindustrial, ganadero y sostenible del país.

Bajo el lema La evolución del campo colombiano, el evento reúne a productores, gremios, inversionistas, académicos, delegaciones internacionales y familias, con una programación que integra exposiciones ganaderas de alto nivel, ferias agroindustriales, ruedas de negocios, agenda académica especializada, muestras culturales y conciertos de alcance nacional e internacional.

El Parque Las Malocas, corazón de la feria

La sede principal es el Parque de la Cultura Llanera Las Malocas, donde se desarrollan exposiciones bovinas y equinas de razas nacionales e internacionales, concursos lecheros, remates ganaderos y el 10° Campeonato Mundial de Aparte y Encierro de Ganado. A esto se suman pabellones permanentes de agroinnovación, mercados campesinos, mujer rural, café y cacao, artesanos, sector automotriz y emprendimiento.

Para esta edición, Expomalocas espera superar los resultados del año anterior, con una proyección cercana a los 250.000 visitantes y una generación de ingresos superior a los $110.000 millones, consolidándose como uno de los principales motores de desarrollo rural y económico del país.

Conocimiento, sostenibilidad y proyección internacional

En el marco de la feria, Maloca Académico 2026 se posiciona como uno de los espacios de análisis y reflexión más relevantes sobre el futuro del campo colombiano. La agenda reúne a más de 40 expositores de alto nivel, entre ellos expertos nacionales y al menos una decena de invitados internacionales provenientes de países como Brasil y Uruguay, además de representantes de organismos multilaterales como el Banco Mundial.

Durante tres jornadas se abordan temas estratégicos como ganadería bovina sostenible y baja en carbono, ordenamiento territorial y paisajes productivos, biodiversidad, energías renovables aplicadas al sector agropecuario, agroecología, seguridad y soberanía alimentaria, compras públicas locales de alimentos y alianzas para el desarrollo rural.

Expomalocas 2026 cuenta con Brasil como país invitado, Antioquia como departamento invitado y Puerto Gaitán como municipio invitado, fortaleciendo el intercambio comercial, tecnológico y cultural, y posicionando al Meta como un territorio estratégico para la inversión agropecuaria y agroindustrial.

La programación también incluye eventos alternos de impacto nacional e internacional, como la Copa Meta 65 Años de Tenis COSAT Grado 1, encuentros deportivos profesionales y una amplia agenda cultural y musical, consolidando a Expomalocas como una feria integral, familiar y multisectorial.