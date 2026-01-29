Inicio
Regiones

Avanza en Villavicencio Expomalocas 2026, vitrina del campo colombiano

Jue, 29/01/2026 - 15:13
La feria agroindustrial, ganadera y turística más importante de la Orinoquia ya avanza en Villavicencio y proyecta al Meta como epicentro del desarrollo rural y económico de Colombia.
Expomalocas 2026
Créditos:
Gobernación del Meta

Avanza en Villavicencio Expomalocas 2026, la feria agroindustrial, bovina, equina y turística más importante de la Orinoquia, que del 28 de enero al 1 de febrero proyecta al Meta como epicentro del desarrollo agroindustrial, ganadero y sostenible del país.

Bajo el lema La evolución del campo colombiano, el evento reúne a productores, gremios, inversionistas, académicos, delegaciones internacionales y familias, con una programación que integra exposiciones ganaderas de alto nivel, ferias agroindustriales, ruedas de negocios, agenda académica especializada, muestras culturales y conciertos de alcance nacional e internacional.

El Parque Las Malocas, corazón de la feria

La sede principal es el Parque de la Cultura Llanera Las Malocas, donde se desarrollan exposiciones bovinas y equinas de razas nacionales e internacionales, concursos lecheros, remates ganaderos y el 10° Campeonato Mundial de Aparte y Encierro de Ganado. A esto se suman pabellones permanentes de agroinnovación, mercados campesinos, mujer rural, café y cacao, artesanos, sector automotriz y emprendimiento.

Para esta edición, Expomalocas espera superar los resultados del año anterior, con una proyección cercana a los 250.000 visitantes y una generación de ingresos superior a los $110.000 millones, consolidándose como uno de los principales motores de desarrollo rural y económico del país.

Conocimiento, sostenibilidad y proyección internacional

En el marco de la feria, Maloca Académico 2026 se posiciona como uno de los espacios de análisis y reflexión más relevantes sobre el futuro del campo colombiano. La agenda reúne a más de 40 expositores de alto nivel, entre ellos expertos nacionales y al menos una decena de invitados internacionales provenientes de países como Brasil y Uruguay, además de representantes de organismos multilaterales como el Banco Mundial.

Durante tres jornadas se abordan temas estratégicos como ganadería bovina sostenible y baja en carbono, ordenamiento territorial y paisajes productivos, biodiversidad, energías renovables aplicadas al sector agropecuario, agroecología, seguridad y soberanía alimentaria, compras públicas locales de alimentos y alianzas para el desarrollo rural.

Expomalocas 2026 cuenta con Brasil como país invitado, Antioquia como departamento invitado y Puerto Gaitán como municipio invitado, fortaleciendo el intercambio comercial, tecnológico y cultural, y posicionando al Meta como un territorio estratégico para la inversión agropecuaria y agroindustrial.

La programación también incluye eventos alternos de impacto nacional e internacional, como la Copa Meta 65 Años de Tenis COSAT Grado 1, encuentros deportivos profesionales y una amplia agenda cultural y musical, consolidando a Expomalocas como una feria integral, familiar y multisectorial.

Regiones
Gobernación del Meta
Expomalocas
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
Avanza en Villavicencio Expomalocas 2026, vitrina del campo colombiano
Expomalocas 2026
La feria agroindustrial, ganadera y turística más importante de la Orinoquia ya avanza en Villavicencio y proyecta al Meta como epicentro del desarrollo rural y económico de Colombia.
Política
Antonio Perry dejó dos becas para lanzarse a la política y le apuesta a la Cámara
Antonio Perry, candidato a la Cámara por Bogotá.
El abogado y candidato a la Cámara por Bogotá habló de la decisión de abandonar dos becas, su paso de la academia a lo público y sus propuestas en educación, seguridad y ciudad.
Mundo
OCDE pide ajustar la política climática de Colombia: ¿por qué?
Agua potable y saneamiento: diagnóstico OCDE en Colombia
La OCDE recomienda subir la tasa de carbono y reducir subsidios a combustibles. El informe también pone focos en aire, agua y biodiversidad.
Entretenimiento
Marcela Reyes responde si tuvo que pagar multa en La casa de los famosos
Marcela Reyes La casa de los famosos
En una reciente entrevista, Marcela Reyes contestó si le tocó pagar una multa por salirse de La casa de los famosos.