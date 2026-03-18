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Pautips preocupa a sus fans al quemarse la cara en MasterChef

Mié, 18/03/2026 - 08:26
Pautips, una de las nuevas participantes de 'MasterChef Celebrity', alarmó al contar que sufrió un percance durante las grabaciones.
Pautips se quemó en MasterChef
Créditos:
Redes sociales

Paula Galindo, mejor conocida como Pautips, encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar que sufrió un accidente durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, teniendo en cuenta que ella participa en la temporada que se estrenaría a mediados de este año.

El incidente ocurrió mientras la creadora de contenido participaba en uno de los exigentes retos dentro de la cocina del reality. Según relató, un elemento explotó en el fogón, provocando que aceite caliente salpicara directamente su rostro y brazos.

Se me estalló algo en el fogón, me cayó en el rostro y brazos”, explicó Pautips a través de sus redes sociales, donde suele compartir detalles de su día a día y del detrás de cámaras del programa.

Las imágenes que publicó mostraban quemaduras visibles, lo que generó una rápida reacción de preocupación entre sus millones de seguidores.

Mensaje de tranquilidad para sus seguidores

Tras el susto inicial, Paula Galindo quiso llevar calma a su comunidad digital, asegurando que las lesiones no fueron graves y que ya se encuentra en proceso de recuperación.

“Gracias a Dios no pasó a mayores”, afirmó en sus historias de Instagram, destacando además la atención recibida por parte del equipo de producción del programa.

Reacciones y apoyo en redes sociales

La publicación no tardó en volverse viral. Fans, colegas y figuras públicas inundaron sus redes con mensajes de apoyo, resaltando su fortaleza y deseándole una pronta recuperación.

La amplia comunidad digital de Pautips fue clave para que el incidente se convirtiera rápidamente en tendencia, posicionando nuevamente al reality en el centro de la conversación.

Así será la nueva temporada de MasterChef

La octava temporada de MasterChef Celebrity Colombia ya se encuentra en fase de grabación y contará con 24 celebridades del entretenimiento, el deporte y las redes sociales.

El programa será conducido nuevamente por Claudia Bahamón, mientras que el jurado estará integrado por los reconocidos chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la mexicana Belén Alonso.

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