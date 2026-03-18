Paula Galindo, mejor conocida como Pautips, encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar que sufrió un accidente durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, teniendo en cuenta que ella participa en la temporada que se estrenaría a mediados de este año.

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El incidente ocurrió mientras la creadora de contenido participaba en uno de los exigentes retos dentro de la cocina del reality. Según relató, un elemento explotó en el fogón, provocando que aceite caliente salpicara directamente su rostro y brazos.

“Se me estalló algo en el fogón, me cayó en el rostro y brazos”, explicó Pautips a través de sus redes sociales, donde suele compartir detalles de su día a día y del detrás de cámaras del programa.

Las imágenes que publicó mostraban quemaduras visibles, lo que generó una rápida reacción de preocupación entre sus millones de seguidores.