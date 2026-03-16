Sofía Vergara y Karol G también brillaron en los Óscar

Karol G volvió a captar la atención internacional durante su aparición en la exclusiva fiesta organizada por Vanity Fair después de los Premios Óscar 2026. El evento, celebrado en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, reunió a algunas de las figuras más influyentes del cine, la música y la moda.
La reguetonera, conocida por su estilo audaz, sorprendió con un atuendo que fusiona moda y arte, consolidando su posición como referente de estilo en la escena internacional.
Un vestido escultórico que acaparó miradas
Para la ocasión, Karol G eligió una pieza de la colección primavera verano 2026, de la firma parisina Ashi Studio. El diseño destacó por su carácter experimental y artístico.
El vestido estaba compuesto por un corsé escultórico en tono gris con detalles metalizados, elaborado en yeso pintado al óleo y decorado con hojas metálicas. La prenda se completaba con una minifalda acampanada que simulaba pliegues drapeados.
En la parte posterior, el diseño incluía un lazo extragrande en la espalda baja y una cola escalonada que aportaba dramatismo al conjunto.
Para complementar el estilismo, la antioqueña optó por sandalias tipo mules transparentes, con la punta cerrada y el talón descubierto, un detalle que añadió un aire moderno y sofisticado a su look.
Un cambio de imagen que también llamó la atención
El peinado de la cantante también generó comentarios entre los asistentes. Fiel a su costumbre de reinventar su imagen, apareció con un corte bob con flequillo a la altura de los pómulos, un estilo que resaltó sus facciones.
Además, su cabello mostró una base en tono castaño claro con un degradé rubio en las puntas, recordando ligeramente el look que popularizó a finales de la década de 2010.
Sofía Vergara también brilló en la celebración
Otra colombiana que destacó en la fiesta fue la actriz Sofía Vergara, quien lució un vestido blanco con pedrería y cortes asimétricos diseñado por el libanés Zuhair Murad.
La barranquillera fue incluida por la revista Elle entre las mejor vestidas de la noche. Su diseño incorporaba una capa posterior que aportaba dramatismo al look, aunque decidió retirarla al interior del evento para mayor comodidad.