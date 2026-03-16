Sofía Vergara y Karol G también brillaron en los Óscar

Karol G volvió a captar la atención internacional durante su aparición en la exclusiva fiesta organizada por Vanity Fair después de los Premios Óscar 2026. El evento, celebrado en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, reunió a algunas de las figuras más influyentes del cine, la música y la moda.

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La reguetonera, conocida por su estilo audaz, sorprendió con un atuendo que fusiona moda y arte, consolidando su posición como referente de estilo en la escena internacional.

Un vestido escultórico que acaparó miradas

Para la ocasión, Karol G eligió una pieza de la colección primavera verano 2026, de la firma parisina Ashi Studio. El diseño destacó por su carácter experimental y artístico.