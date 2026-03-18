Levantan la minga indígena en Medellín tras acuerdos con la Gobernación

La Gobernación de Antioquia anunció que en la madrugada de este miércoles 18 de marzo de 2026 se logró un acuerdo con comunidades indígenas de la subregión de Urabá, lo que permitió levantar la minga que se desarrollaba desde días atrás. El consenso se alcanzó a las 12:15 a.m., luego de intensas jornadas de diálogo entre representantes institucionales y líderes de los pueblos Zenú y Embera Eyabida.

Las comunidades participantes provenían de los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y Mutatá, y contaron con el acompañamiento de la Organización Indígena de Antioquia (OIA). Como resultado del acuerdo, los manifestantes iniciaron su retorno a sus territorios durante la misma noche, dando por finalizada la jornada de protesta.

De acuerdo con la administración departamental, durante dos días se dispuso toda la capacidad institucional, con la participación de las distintas secretarías y dependencias, para avanzar en la revisión de compromisos previamente adquiridos. En particular, se retomaron los acuerdos suscritos en 2024, evaluando su nivel de cumplimiento y estableciendo rutas para fortalecer su implementación.

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Los temas abordados durante las conversaciones incluyeron sectores clave como educación, salud, vivienda, infraestructura, desarrollo económico, medio ambiente, así como programas dirigidos a mujeres, deporte, recreación y proyectos sociales. La revisión integral de estos puntos fue determinante para generar confianza entre las partes y destrabar el conflicto.

“Después de un trabajo constructivo, revisamos los acuerdos de la minga de 2024, los avances en cada una de las áreas y hemos acordado levantar la minga indígena y de esta manera las comunidades regresarán a sus territorios”, afirmó María Patricia Giraldo, subsecretaria de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia.

El proceso de concertación contó además con la presencia de organismos de control y entidades acompañantes, entre ellas la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Medellín, el Distrito de Medellín y la Policía Nacional. Estas instituciones participaron como garantes del diálogo y del cumplimiento de los compromisos establecidos.

Desde las comunidades indígenas, el balance también fue positivo. Jaime Donado, líder indígena de San Pedro de Urabá, destacó la disposición de la administración departamental para llegar a acuerdos y envió un mensaje de tranquilidad. “Hoy queremos agradecer a la Gobernación de Antioquia. Mandamos un mensaje de paz y de calma”, expresó.

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La Gobernación reiteró que hará seguimiento permanente a los compromisos adquiridos, con el fin de garantizar su cumplimiento y evitar nuevas tensiones en el territorio. Asimismo, insistió en que el diálogo seguirá siendo el mecanismo principal para la resolución de conflictos, siempre en el marco del respeto y la buena fe.

No obstante, la administración departamental subrayó que estos procesos deben desarrollarse sin recurrir a vías de hecho o presiones como bloqueos, haciendo un llamado a mantener canales de comunicación abiertos y constructivos con las comunidades indígenas del departamento.