La muerte de Kevin Arley Acosta Picó, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia tipo A severa, fue atribuida a fallas en la atención por parte de la Nueva EPS, según una investigación de la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con el informe, el menor falleció el pasado 13 de febrero luego de no recibir oportunamente el medicamento Emicizumab, esencial para el manejo de su enfermedad. La entidad concluyó que la falta de suministro lo llevó a una situación clínica crítica.

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Dos meses sin tratamiento y fallas en la red

La Procuraduría estableció que Kevin permaneció cerca de dos meses sin recibir el medicamento, debido a problemas en la red de atención.

La IPS Medicarte suspendió la entrega del fármaco por falta de pagos de la Nueva EPS, mientras que la IPS Integral no pudo asumir la atención porque tampoco recibía recursos.

Al momento de su fallecimiento, el menor no tenía una IPS asignada, lo que agravó su condición y dejó sin continuidad su tratamiento.