Emergencia en el Palacio de Justicia: evacúan a 600 personas por olores a gas

Sobre las 2:30 de la tarde de este jueves 29 de enero se reportó una emergencia en el centro de Bogotá, luego de que en redes sociales se alertara sobre la presencia de dos máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos atendiendo una situación inusual relacionada con posibles olores extraños.

De manera preliminar, se informó que el hecho se registró al interior del Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar, en la calle 12 con carrera Séptima. Según los primeros reportes conocidos, el olor habría sido detectado, al parecer, en una de las salas de computación del recinto judicial, lo que generó la activación de los protocolos de emergencia.

Se conoció que la situación fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de la estación Centro Histórico, con el apoyo del Equipo Especializado de Materiales Peligrosos. Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de aproximadamente 600 personas que se encontraban en el lugar al momento de la emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, la evacuación se llevó a cabo específicamente en la carrera 8 con calle 11, debido a la “presencia de un fuerte olor” cuya procedencia aún no ha sido determinada.

“Se realizan labores de medición de atmósfera para determinar la sustancia. El área se encuentra asegurada”, informaron fuentes del Cuerpo de Bomberos, que continúan adelantando las verificaciones técnicas en el sitio.

Asimismo, se confirmó la presencia de la Secretaría Distrital de Salud, que acompaña las labores de evaluación y seguimiento, mientras se descarta cualquier riesgo para la salud de funcionarios, usuarios y transeúntes del sector.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el olor corresponde a dióxido de carbono u otra sustancia. La situación continúa en desarrollo, y se espera que en las próximas horas se entregue un reporte oficial con mayores detalles sobre las causas del incidente y las condiciones de seguridad en el lugar.