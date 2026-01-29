La aerolínea estadounidense American Airlines anunció este jueves que está “lista” para reanudar las rutas comerciales desde Estados Unidos hacia Venezuela, luego de casi siete años sin conexiones aéreas entre ambos países.

En un comunicado, la compañía explicó que se encuentra a la espera del visto bueno del Gobierno del presidente Donald Trump para poder comenzar a operar nuevamente las rutas hacia el país suramericano, suspendidas desde 2019.

“Tenemos más de 30 años de historia conectando a los venezolanos con EE. UU. y estamos listos para reanudar esa increíble relación”, expresó el consejero delegado de American Airlines, Nat Pieper, al referirse a la posibilidad de retomar las operaciones.

El anuncio de la aerolínea se produjo horas después de que el presidente Donald Trump adelantara que levantaría el veto impuesto en 2019 a los vuelos comerciales y de carga entre ambas naciones. Según explicó el mandatario, dio instrucciones al secretario de Transporte, Sean Duffy, para que las restricciones fueran levantadas a más tardar al final del día, tras haber conversado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

American Airlines indicó además que está trabajando “de cerca” con las autoridades federales para obtener los permisos necesarios y realizar las evaluaciones de seguridad correspondientes antes de reanudar sus operaciones hacia Venezuela.

Este posible restablecimiento de vuelos se da en medio de un acercamiento entre Washington y Caracas, luego de años de tensiones diplomáticas que alcanzaron su punto más alto el pasado 3 de enero, cuando Estados Unidos llevó a cabo una intervención militar para arrestar al presidente Nicolás Maduro y trasladarlo a Nueva York, donde enfrenta cargos por presunto narcotráfico.

Trump, quien durante su primer mandato impulsó una política de máxima presión contra Venezuela y rompió relaciones diplomáticas con el país, ha mantenido contacto directo con Rodríguez, a quien calificó recientemente como “una gran persona”.

*Con información de EFE