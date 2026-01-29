La Fiscalía General de la Nación formalizó este 29 de enero de 2026 la acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La diligencia se adelanta ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y, según lo expuesto por el ente acusador, González Merchán deberá responder por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos.

De acuerdo con la Fiscalía, entre septiembre y octubre de 2023, el exfuncionario habría impartido instrucciones al entonces director de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, para concretar pagos ilegales a favor de los entonces presidentes del Congreso: Iván Leonidas Name Vásquez (Senado) y Andrés David Calle Aguas (Cámara de Representantes), usando dineros provenientes de la contratación de la entidad.

La acusación sostiene que se habría ordenado la entrega de 3.000 millones de pesos con destino a Iván Name, a través de la entonces consejera para las Regiones de la Presidencia, Sandra Liliana Ortiz Nova. En paralelo, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, habría trasladado 1.000 millones de pesos a Montería (Córdoba) con destino al representante Andrés David Calle Aguas. En total, se habla de 4.000 millones de pesos comprometidos en este presunto esquema.

Los recursos, según la investigación, provenían de un contrato para el suministro de 40 carrotanques destinados al transporte de agua potable para comunidades indígenas de la Alta Guajira.

Durante la audiencia, la Corte también avanzó en la acreditación de presuntas víctimas dentro del proceso, entre ellas la UNGRD, la Contraloría General, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y una comunidad indígena, en una etapa que generó reparos por parte de la defensa.

La diligencia se desarrolla de manera virtual. En ella, González Merchán compareció desde Nicaragua, en medio de un escenario que incluye una orden de captura y un debate sobre su situación fuera del país, mientras el proceso continúa su curso hacia las siguientes fases judiciales.