⁠Armando Benedetti iría por la Alcaldía de Barranquilla en 2027

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó públicamente que estaría considerando aspirar a la Alcaldía de Barranquilla en las elecciones de 2027, una posibilidad que hasta ahora se manejaba como un rumor en círculos políticos del país.

El pronunciamiento lo hizo durante una visita a la capital del Atlántico, cuando fue consultado directamente por periodistas sobre sus intenciones electorales. Ante la pregunta de si planea competir por la Alcaldía, el funcionario respondió de manera afirmativa.

“Yo tengo ganas, si ustedes me apoyan. Aquí todo está muy monopolizado”, afirmó Benedetti ante los medios, dejando abierta la puerta a una eventual candidatura para dirigir la ciudad.

El ministro explicó que, de concretarse esa aspiración, buscaría hacerlo con el aval del Pacto Histórico, la coalición política que respalda al presidente Gustavo Petro. Según señaló, cualquier decisión dependerá de las definiciones internas del movimiento.

“Yo tengo ganas, pero todo depende del Pacto Histórico, qué vaya a ser, porque ellos son los dueños de los votos”, agregó.

Ante nuevas preguntas de la prensa, Benedetti incluso sugirió que la posibilidad de competir podría estar más avanzada de lo que se pensaba. “Puede que sea una decisión tomada”, expresó, aunque sin confirmar oficialmente el lanzamiento de una campaña.

El ministro también aseguró que su eventual aspiración no dependería de los resultados del actual Gobierno nacional. Según dijo, su decisión de volver a una contienda electoral sería independiente del balance de la administración del presidente Petro.

Durante sus declaraciones, Benedetti se refirió además al desarrollo reciente de Barranquilla y sostuvo que la ciudad debería aspirar a convertirse en la principal del país e incluso en un referente del Caribe internacional.

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En ese contexto, destacó los avances que ha tenido la capital del Atlántico durante la administración del actual alcalde, Alejandro Char, aunque también señaló que existe una fuerte concentración del poder político en la ciudad.

Las elecciones regionales en Colombia se celebrarán en 2027, por lo que aún faltan varios años para la definición de candidaturas. Sin embargo, las declaraciones del ministro ya empiezan a mover el tablero político en Barranquilla, una de las ciudades más influyentes del Caribe colombiano.

Por ahora, Benedetti continúa al frente del Ministerio del Interior, mientras en los sectores políticos se multiplican las especulaciones sobre su eventual regreso a la política electoral en la capital del Atlántico.