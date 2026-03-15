¿Por qué Delcy Rodríguez rechazó la propuesta comercial de Petro?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió públicamente a la propuesta comercial presentada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y explicó por qué su gobierno decidió no aceptar la iniciativa de establecer “arancel cero” para todo el comercio binacional entre ambos países.

La respuesta de Rodríguez se conoció a través de sus redes sociales, horas después de que delegados del Gobierno colombiano sostuvieran reuniones en Caracas para avanzar en la agenda bilateral. Aunque el planteamiento buscaba impulsar el intercambio económico entre las dos naciones, desde el Palacio de Miraflores no recibió el respaldo esperado.

El mandatario colombiano había planteado eliminar los aranceles en la comercialización entre ambos países con el objetivo de dinamizar el comercio en la frontera y fortalecer la integración económica regional. Sin embargo, la mandataria venezolana aseguró que su país no puede aceptar esa propuesta en las actuales condiciones.

“Presidente Petro, nos gustaría, pero no se puede, porque el pueblo venezolano está sancionado, el pueblo productor venezolano está sancionado. No podemos ir en igualdad de condiciones”, señaló Rodríguez en su mensaje público.

Según explicó, las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela afectan directamente a su sector productivo y generan una situación de desventaja frente a otros mercados. En ese contexto, el gobierno venezolano considera necesario mantener medidas que protejan a la producción nacional.

“Tenemos que acompañar a nuestro país productivo para que, en esas condiciones de desigualdad, podamos ir a un comercio exterior que beneficie al pueblo venezolano”, agregó la mandataria.

La reacción de Rodríguez se produjo luego de una reunión entre su gabinete y una delegación del Gobierno colombiano que viajó a Caracas para discutir distintos temas de la relación bilateral. En ese encuentro participaron los ministros colombianos de Defensa, Comercio, Relaciones Exteriores y Minas y Energía, así como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Estas conversaciones se llevaron a cabo después de que se cancelara una cumbre que estaba prevista en la frontera entre ambos países, lo que llevó a que los equipos técnicos se reunieran directamente en la capital venezolana para mantener el diálogo entre los gobiernos.

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Uno de los principales objetivos de la agenda binacional es fortalecer la cooperación en seguridad en la frontera, una región donde operan varias organizaciones criminales. Según explicó Petro, ambos gobiernos buscan coordinar acciones para enfrentar a grupos armados ilegales que operan en la zona.

“Vamos a una actividad coordinada, íntegramente, para desalojar los grupos armados del narco de la frontera entre Colombia y Venezuela”, escribió el presidente colombiano en su cuenta de X.

Entre los grupos que estarían en la mira de las autoridades se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Tren de Aragua y las disidencias de las antiguas Farc.

Además de la seguridad, la agenda bilateral incluye propuestas de integración económica, cooperación energética y medidas para fortalecer la relación entre los habitantes de la frontera. Entre las iniciativas planteadas por el Gobierno colombiano está la posibilidad de establecer una doble nacionalidad con plenos derechos para ciudadanos de ambos países que viven en la zona binacional.

En materia energética, Colombia también busca avanzar en proyectos de integración con Venezuela, aunque estos dependen en gran medida del levantamiento o flexibilización de las sanciones internacionales, especialmente las que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

Mientras tanto, ambos gobiernos mantienen abiertas las conversaciones para seguir explorando mecanismos de cooperación y avanzar en una nueva cumbre bilateral prevista para las próximas semanas.