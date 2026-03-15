La muerte de Luis Ramírez, un pintor de 90 años conocido por vender sus obras en el mercado de las pulgas de Usaquén, ha causado indignación en Bogotá. El adulto mayor fue arrollado por un motociclista en la localidad de Engativá mientras intentaba cruzar una avenida.

Tras el impacto, Ramírez fue trasladado a un centro médico, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

El momento quedó registrado en cámaras

Cámaras de seguridad del sector captaron el momento del accidente. En las imágenes se observa al adulto mayor intentando cruzar la vía en una esquina sin semáforo cuando es embestido por una motocicleta.

El impacto lo deja tendido en la calle mientras varias personas corren a auxiliarlo.

En el video también se observa que el conductor de la moto cae tras el choque y luego intenta retirarse del lugar. Sin embargo, tres ciudadanos lo alcanzan y lo retienen, obligándolo a regresar al sitio del accidente.

Hasta ahora, las autoridades investigan las circunstancias del hecho. Testigos han señalado que el conductor presuntamente presentaba signos de embriaguez, situación que deberá ser confirmada por las autoridades.

Un artista querido en Usaquén

Luis Ramírez era reconocido entre visitantes y comerciantes del pulguero de Usaquén, donde ofrecía sus pinturas.

Quienes lo conocían lo recuerdan como un hombre lúcido, activo y apasionado por el arte, que a sus 90 años seguía dedicando su tiempo a pintar y vender sus obras.

Lea también: Taxista presuntamente ebrio arrolló a 11 personas en Bogotá

Un nuevo llamado a respetar a los peatones

El caso reabre el debate sobre la seguridad de los peatones en Bogotá, especialmente de los adultos mayores.

Organizaciones y ciudadanos han insistido en la necesidad de reforzar el respeto por los actores viales más vulnerables, entre ellos peatones, ciclistas y personas mayores.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades en este caso.