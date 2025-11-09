Inicio
Bogotá

Taxista presuntamente ebrio arrolló a 11 personas en Bogotá

Dom, 09/11/2025 - 11:38
Dos víctimas presentan trauma craneoencefálico grave.
accidente-taxi-san cristobal-bogota
Créditos:
Redes Sociales

En un hecho que generó alarma en Bogotá, un taxista arrolló a 11 personas, incluidos cuatro menores de edad, en la localidad de San Cristóbal. El conductor, de 56 años, fue capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana, que investiga si se encontraba en presunto estado de embriaguez.

Las autoridades indicaron que dos de las víctimas presentan trauma craneoencefálico severo y permanecen bajo atención médica especializada. El accidente ocurrió cuando el taxi, con placas VDW 626, perdió el control e invadió un espacio peatonal.

Lea también: Taxista en posible estado de embriaguez atropelló a dos policías

Aunque no se ha confirmado oficialmente su estado, testigos y uniformados señalaron que el conductor presentaba aparentes signos de alteración. El caso fue remitido a la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones para determinar responsabilidades.

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Movilidad rechazaron lo ocurrido y recordaron que conducir bajo los efectos del alcohol es una conducta criminal que pone vidas en riesgo. La ciudadanía fue llamada a denunciar cualquier comportamiento peligroso en las vías.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Bogotá
