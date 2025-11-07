Inicio
Bogotá

Lo que habrían dicho las mujeres en el asesinato de Jaime Moreno

Vie, 07/11/2025 - 10:01
Una testigo aseguró que la mujer vestida de azul habría señalado a la víctima y motivado al agresor a continuar golpeándolo; la Fiscalía analiza videos.
Juan Carlos Suárez Ortiz, recibió apoyo verbal de dos mujeres.
Créditos:
Redes Sociales

El caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrido durante la noche de Halloween en Bogotá, continúa generando conmoción. En las últimas horas se conocieron nuevos testimonios que podrían dar un giro significativo a la investigación sobre los hechos registrados en la localidad de Chapinero.

Las revelaciones se conocieron en medio del proceso judicial, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, que expuso información contenida en un documento de 179 páginas. Allí se describe lo sucedido y se citan las versiones de testigos que presenciaron el ataque.

Le puede interesar: EE. UU. mata a tres persona en nuevo ataque en el Caribe

El primer relato: ataque sin previo aviso

Identificación del agresor

El testimonio más relevante es el de Juan David, amigo de la víctima. Según su relato, alrededor de las 3:25 a. m., ambos caminaban cuando fueron abordados por Suárez Ortiz, quien tenía el rostro pintado de rojo y negro, como parte de su disfraz. Sin mediar palabra, el hombre golpeó por la nuca a Jaime Esteban, provocando que cayera al suelo.

Durante la agresión, Juan David asegura que recibió amenazas del atacante, quien les advirtió: “Desaparezcan de mi vista o los voy a cascar”, mientras continuaba golpeando al universitario.

 

Dos mujeres habrían acompañado al agresor

La mujer de azul como pieza clave

Tras este primer ataque, un segundo testigo notificó que dos mujeres acompañaban a Suárez Ortiz. Una de ellas vestía un traje azul inspirado en el personaje Kitana de Mortal Kombat. Según su declaración, esta joven señalaba a la víctima e incluso lo acusaba, gritando: “Ahí tiene para que siga acosando”. Otra mujer, vestida de negro, también habría participado en la confrontación verbal.

Este testigo comentó que, al preguntar a una de las acompañantes qué había pasado, esta respondió que Moreno supuestamente “estaba acosando mujeres”. La Fiscalía remarcó que esta acusación no se ha verificado y que no existe evidencia de que la víctima hubiera agredido o amenazado a alguien.

Persecución y segunda golpiza

Incitación a continuar la agresión

Pese a los intentos de detener la situación, el grupo volvió a perseguir a Jaime Esteban Moreno. Los agresores reanudaron los golpes, centrándose en su rostro y cuerpo. Según testigos, la mujer de azul incitaba a continuar con la agresión, motivando a Suárez Ortiz a seguir golpeándolo.

Un tercer testigo afirmó que el agresor, caracterizado como un personaje de “El Club de la Pelea”, buscaba el respaldo de su grupo. Escuchó cuando preguntó: “¿Será que lo persigo? Aliéntenme”. La respuesta de la mujer fue contundente: “¿No que mucho kickboxing? Yo le hubiera pegado más”. Este testigo logró grabar parte de los hechos con su celular.

Participación de un cuarto agresor

Una cuarta persona, que observó la escena desde un segundo piso, confirmó que otro individuo disfrazado con orejas de conejo se sumó a la golpiza mientras la víctima estaba en el suelo. Este detalle refuerza la teoría de que se trató de una agresión colectiva, coordinada y con clara intención de causar daño.

También le puede interesar: Fiscalía entregó nuevos detalles en la muerte de Jaime Esteban Moreno

Implicado capturado y proceso en curso

Videos confirmarían que no hubo provocación

La Fiscalía señaló que videos de seguridad confirman que Jaime Esteban Moreno no se resistió ni respondió al ataque. Las imágenes muestran que fue perseguido, derribado y golpeado de manera “desmedida y cobarde” hasta perder el conocimiento.

Por ahora, Juan Carlos Suárez Ortiz es el único capturado por el asesinato. Según informó la Fiscalía, la audiencia para definir su medida de aseguramiento continuará este viernes 7 de noviembre.

 

Creado Por
Kienyke.com
Bogotá
Halloween
Coyuntura Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Lo que habrían dicho las mujeres en el asesinato de Jaime Moreno
Juan Carlos Suárez Ortiz, recibió apoyo verbal de dos mujeres.
Una testigo aseguró que la mujer vestida de azul habría señalado a la víctima y motivado al agresor a continuar golpeándolo; la Fiscalía analiza videos.
Entretenimiento
Polémica por influencers que viajaron a Israel para promocionar el destino
Polémica por influencers que promocionan Israel
Kika Nieto, Nicolás de Zubiría, Johanna Fadul, entre otros, son blanco de fuertes críticas por promocionar a Israel como destino turístico a pesar del conflicto en Asia occidental.
Entretenimiento
¿Por qué el Desafío ya no lo graban en playa?
Por qué el desafío ya no lo graban en playas
Un rasgo icónico del Desafío eran sus locaciones en paradisiacas playas, pero esto quedo atrás con sus recientes temporadas.
Colombia
OCDE elogió modelo colombiano de desarrollo productivo sostenible
Bandera de Colombia.
El informe señala que Colombia ha adoptado un enfoque integral que combina estrategias como el fortalecimiento de la infraestructura, el capital humano, la financiación y la innovación con políticas verticales.
Kien Opina
Ricardo Felipe Herrera
Jue, 06/11/2025 - 14:13
El Frente Amplio es lo mismo de hoy
Ricardo Felipe Herrera
Heidy Sánchez Barreto
Jue, 06/11/2025 - 14:04
Consejos Locales Juventud: el verdadero análisis sobre la unidad
Heidy Sánchez Barreto
Mario Huertas
Jue, 06/11/2025 - 11:16
La antesala a la toma del poder
Mario Huertas
César Mauricio Rodríguez
Jue, 06/11/2025 - 09:36
Cuidar la Policía
César Mauricio Rodríguez