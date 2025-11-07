El caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrido durante la noche de Halloween en Bogotá, continúa generando conmoción. En las últimas horas se conocieron nuevos testimonios que podrían dar un giro significativo a la investigación sobre los hechos registrados en la localidad de Chapinero.

Las revelaciones se conocieron en medio del proceso judicial, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, que expuso información contenida en un documento de 179 páginas. Allí se describe lo sucedido y se citan las versiones de testigos que presenciaron el ataque.

El primer relato: ataque sin previo aviso

Identificación del agresor

El testimonio más relevante es el de Juan David, amigo de la víctima. Según su relato, alrededor de las 3:25 a. m., ambos caminaban cuando fueron abordados por Suárez Ortiz, quien tenía el rostro pintado de rojo y negro, como parte de su disfraz. Sin mediar palabra, el hombre golpeó por la nuca a Jaime Esteban, provocando que cayera al suelo.

Durante la agresión, Juan David asegura que recibió amenazas del atacante, quien les advirtió: “Desaparezcan de mi vista o los voy a cascar”, mientras continuaba golpeando al universitario.