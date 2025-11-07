El caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrido durante la noche de Halloween en Bogotá, continúa generando conmoción. En las últimas horas se conocieron nuevos testimonios que podrían dar un giro significativo a la investigación sobre los hechos registrados en la localidad de Chapinero.
Las revelaciones se conocieron en medio del proceso judicial, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, que expuso información contenida en un documento de 179 páginas. Allí se describe lo sucedido y se citan las versiones de testigos que presenciaron el ataque.
El primer relato: ataque sin previo aviso
Identificación del agresor
El testimonio más relevante es el de Juan David, amigo de la víctima. Según su relato, alrededor de las 3:25 a. m., ambos caminaban cuando fueron abordados por Suárez Ortiz, quien tenía el rostro pintado de rojo y negro, como parte de su disfraz. Sin mediar palabra, el hombre golpeó por la nuca a Jaime Esteban, provocando que cayera al suelo.
Durante la agresión, Juan David asegura que recibió amenazas del atacante, quien les advirtió: “Desaparezcan de mi vista o los voy a cascar”, mientras continuaba golpeando al universitario.
Dos mujeres habrían acompañado al agresor
La mujer de azul como pieza clave
Tras este primer ataque, un segundo testigo notificó que dos mujeres acompañaban a Suárez Ortiz. Una de ellas vestía un traje azul inspirado en el personaje Kitana de Mortal Kombat. Según su declaración, esta joven señalaba a la víctima e incluso lo acusaba, gritando: “Ahí tiene para que siga acosando”. Otra mujer, vestida de negro, también habría participado en la confrontación verbal.
Este testigo comentó que, al preguntar a una de las acompañantes qué había pasado, esta respondió que Moreno supuestamente “estaba acosando mujeres”. La Fiscalía remarcó que esta acusación no se ha verificado y que no existe evidencia de que la víctima hubiera agredido o amenazado a alguien.
Persecución y segunda golpiza
Incitación a continuar la agresión
Pese a los intentos de detener la situación, el grupo volvió a perseguir a Jaime Esteban Moreno. Los agresores reanudaron los golpes, centrándose en su rostro y cuerpo. Según testigos, la mujer de azul incitaba a continuar con la agresión, motivando a Suárez Ortiz a seguir golpeándolo.
Un tercer testigo afirmó que el agresor, caracterizado como un personaje de “El Club de la Pelea”, buscaba el respaldo de su grupo. Escuchó cuando preguntó: “¿Será que lo persigo? Aliéntenme”. La respuesta de la mujer fue contundente: “¿No que mucho kickboxing? Yo le hubiera pegado más”. Este testigo logró grabar parte de los hechos con su celular.
Participación de un cuarto agresor
Una cuarta persona, que observó la escena desde un segundo piso, confirmó que otro individuo disfrazado con orejas de conejo se sumó a la golpiza mientras la víctima estaba en el suelo. Este detalle refuerza la teoría de que se trató de una agresión colectiva, coordinada y con clara intención de causar daño.
Implicado capturado y proceso en curso
Videos confirmarían que no hubo provocación
La Fiscalía señaló que videos de seguridad confirman que Jaime Esteban Moreno no se resistió ni respondió al ataque. Las imágenes muestran que fue perseguido, derribado y golpeado de manera “desmedida y cobarde” hasta perder el conocimiento.
Por ahora, Juan Carlos Suárez Ortiz es el único capturado por el asesinato. Según informó la Fiscalía, la audiencia para definir su medida de aseguramiento continuará este viernes 7 de noviembre.