Gestores por un día: la apuesta de Bogotá contra los colados

Cada jornada, el sistema TransMilenio enfrenta una situación que va más allá del simple incumplimiento de una norma: más de 262.000 personas evaden el pago del pasaje a diario, según cifras del Concejo de Bogotá. Esta práctica, extendida en estaciones y portales, representa una presión constante sobre las finanzas del sistema y termina afectando la calidad del servicio que utilizan millones de ciudadanos.
Ante este panorama, la Alcaldía de Bogotá ha decidido reforzar su respuesta con un enfoque que combina medidas sancionatorias y acciones pedagógicas, buscando no solo castigar la infracción, sino también promover cambios de comportamiento entre los usuarios.
Una respuesta que va más allá de la multa
Durante los últimos años, el Distrito ha insistido en que la evasión no se combate únicamente con comparendos. Si bien las multas continúan vigentes, las autoridades reconocen que es necesario sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto real de esta conducta en la sostenibilidad del sistema de transporte público.
De esta visión surgió una iniciativa que ha ganado protagonismo: ‘Gestores de Convivencia por un día’, un programa que convierte a los infractores en promotores temporales del buen uso del sistema.
El programa, que comenzó a implementarse en 2025, permite que quienes son sorprendidos colándose o incurriendo en otras faltas al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) participen en jornadas comunitarias dentro de TransMilenio.
Durante estas actividades, los ciudadanos recorren estaciones y portales entregando recomendaciones clave a los usuarios, como respetar los flujos de ingreso y salida, permitir que los pasajeros bajen antes de subir, cuidar los objetos personales, permanecer detrás de la franja amarilla y conocer los canales de atención ante emergencias.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, a lo largo de 2025 se realizaron más de 60 jornadas pedagógicas, en las que participaron cerca de 350 personas, quienes lograron ponerse al día con la ciudad mediante este esquema.
La iniciativa se mantiene en 2026
El programa no se detuvo con el cambio de año. En 2026, una de las actividades más recientes tuvo lugar en el Portal 20 de Julio, donde personas sorprendidas colándose y cometiendo otras infracciones participaron durante medio día como Gestores de Convivencia por un día.
Con megáfono en mano, los participantes invitaron a los usuarios a pagar el pasaje y respetar las normas de convivencia dentro del sistema. Estas acciones se desarrollan de manera conjunta entre TransMilenio y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, como parte de una estrategia de justicia restaurativa.
Conmutar la multa: cómo funciona
Las autoridades distritales aclararon que las sanciones económicas no se eliminan, pero quienes reciben multas tipo 1 y tipo 2 tienen la posibilidad de conmutarlas por actividades comunitarias.
Este proceso de conmutación consiste en reemplazar el pago en dinero por la participación en programas pedagógicos, siempre que el ciudadano realice el agendamiento dentro de los cinco días hábiles posteriores a la imposición de la multa.
No pagar el pasaje en TransMilenio, según el numeral 7 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, constituye una multa tipo 2, cuyo valor para 2026 es de $233.454, cifra ajustada tras el incremento del salario mínimo.
Por otro lado, ingresar o salir de estaciones y portales por sitios no autorizados corresponde a una infracción tipo 1, con una sanción de $116.727.
Desde el Distrito insisten en que reducir la evasión requiere compromiso ciudadano. Pagar el pasaje no solo evita una sanción, sino que contribuye a la sostenibilidad del sistema, mejora la convivencia y garantiza un servicio más eficiente para los millones de usuarios que dependen diariamente de TransMilenio.