Gestores por un día: la apuesta de Bogotá contra los colados

Cada jornada, el sistema TransMilenio enfrenta una situación que va más allá del simple incumplimiento de una norma: más de 262.000 personas evaden el pago del pasaje a diario, según cifras del Concejo de Bogotá. Esta práctica, extendida en estaciones y portales, representa una presión constante sobre las finanzas del sistema y termina afectando la calidad del servicio que utilizan millones de ciudadanos.

Ante este panorama, la Alcaldía de Bogotá ha decidido reforzar su respuesta con un enfoque que combina medidas sancionatorias y acciones pedagógicas, buscando no solo castigar la infracción, sino también promover cambios de comportamiento entre los usuarios.

Una respuesta que va más allá de la multa

Durante los últimos años, el Distrito ha insistido en que la evasión no se combate únicamente con comparendos. Si bien las multas continúan vigentes, las autoridades reconocen que es necesario sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto real de esta conducta en la sostenibilidad del sistema de transporte público.

De esta visión surgió una iniciativa que ha ganado protagonismo: ‘Gestores de Convivencia por un día’, un programa que convierte a los infractores en promotores temporales del buen uso del sistema.

El programa, que comenzó a implementarse en 2025, permite que quienes son sorprendidos colándose o incurriendo en otras faltas al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) participen en jornadas comunitarias dentro de TransMilenio.

Durante estas actividades, los ciudadanos recorren estaciones y portales entregando recomendaciones clave a los usuarios, como respetar los flujos de ingreso y salida, permitir que los pasajeros bajen antes de subir, cuidar los objetos personales, permanecer detrás de la franja amarilla y conocer los canales de atención ante emergencias.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, a lo largo de 2025 se realizaron más de 60 jornadas pedagógicas, en las que participaron cerca de 350 personas, quienes lograron ponerse al día con la ciudad mediante este esquema.