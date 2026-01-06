¿Cuándo vuelven a clases los colegios oficiales de Bogotá? Calendario 2026

Con el inicio de un nuevo año, miles de familias en la capital se preparan para el regreso a las aulas. La Secretaría de Educación del Distrito (SED) ya definió el calendario académico 2026 para los colegios distritales de Bogotá, en el que se establecen las fechas de inicio y cierre de clases, así como los periodos de receso, vacaciones y semanas institucionales.

El cronograma quedó fijado mediante la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, documento que regula el funcionamiento de las instituciones oficiales de educación preescolar, básica y media durante todo el año escolar.

Inicio y finalización del año escolar en Bogotá

De acuerdo con la normativa expedida por la SED, las clases para los estudiantes de colegios oficiales comenzarán el lunes 26 de enero de 2026 y se extenderán hasta el 29 de noviembre de 2026. Durante este periodo, las instituciones deberán cumplir con las semanas lectivas exigidas por la ley, garantizando la continuidad del proceso educativo.

Este calendario aplica para todos los colegios distritales de Bogotá, tanto en zonas urbanas como rurales, y busca facilitar la planeación académica de estudiantes, padres de familia y docentes.

Vacaciones y recesos estudiantiles en 2026

El calendario académico contempla varios periodos de descanso para los estudiantes. El receso de mitad de año se realizará entre el 22 de junio y el 6 de julio de 2026, permitiendo una pausa en las actividades escolares antes de retomar el segundo semestre.

A este descanso se suman las vacaciones correspondientes a la Semana Santa, así como la semana de receso estudiantil en octubre, espacios destinados al descanso y la recuperación académica.

En el caso de directivos docentes y docentes, la Resolución 2433 establece un total de cinco semanas de desarrollo institucional durante el año. Dos de estas semanas se llevarán a cabo en enero, antes del inicio de clases con estudiantes; una más se desarrollará en abril, otra en octubre y la última en diciembre, una vez finalizado el calendario escolar.

Estos espacios están destinados a la planeación pedagógica, evaluación de procesos académicos y fortalecimiento institucional.

Planeación anticipada para las familias

La Secretaría de Educación del Distrito reiteró que la educación de niñas, niños y jóvenes es una prioridad en Bogotá, e invitó a las familias a consultar el calendario con anticipación para organizar rutinas, transporte escolar y actividades extracurriculares.

Con estas fechas definidas, la comunidad educativa cuenta con una hoja de ruta clara para el desarrollo del año escolar 2026 en los colegios distritales de Bogotá.