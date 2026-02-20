Bogotá confirmó un caso importado de sarampión en un adulto procedente de México, en el marco del fortalecimiento de la vigilancia en salud pública en puntos de entrada como el aeropuerto internacional y las terminales terrestres.

El resultado positivo fue obtenido el 19 de febrero mediante técnica PCR en muestras tomadas el 15 de febrero. Estas fueron remitidas al Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud para su confirmación y notificación oficial.

La identificación fue posible gracias a la capacidad del Laboratorio Distrital de Salud Pública, que cuenta con diagnóstico molecular propio para sarampión. Según las autoridades, Bogotá es actualmente la única entidad territorial del país con esta capacidad instalada, lo que permite confirmar directamente los casos y acelerar la respuesta sanitaria.

Activan cerco epidemiológico

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá aclaró que la confirmación de un caso importado no implica transmisión autóctona.

Desde la sospecha clínica se activaron protocolos que incluyen aislamiento domiciliario, seguimiento clínico permanente, investigación epidemiológica de campo, identificación y monitoreo de contactos, búsqueda activa comunitaria, verificación de coberturas de vacunación e implementación de cerco vacunal preventivo.

“La confirmación de este caso importado demuestra que el sistema de vigilancia de Bogotá funciona. Detectamos oportunamente, aislamos de inmediato y activamos el cerco epidemiológico para cortar cualquier posible cadena de transmisión. Hoy no tenemos evidencia de contagio local”, afirmó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

En el contexto de la emergencia internacional por sarampión en las Américas desde 2024, la ciudad intensificó su vigilancia. Bogotá pasó de investigar 580 casos sospechosos en 2024 a 782 en 2025, un incremento del 35 %, lo que refleja mayor capacidad de detección y notificación temprana.

Un virus altamente contagioso

El sarampión es una enfermedad viral de alta transmisibilidad que se propaga por vía aérea al toser, estornudar o respirar en espacios cerrados. Puede generar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y personas no vacunadas.

Ante la circulación activa del virus en la región, Bogotá estructuró un Plan Distrital de Prevención, Preparación y Respuesta que contempla vigilancia intensificada, diagnóstico oportuno, equipos de respuesta inmediata, capacitación del talento humano en salud y fortalecimiento de la comunicación del riesgo.

Las autoridades reiteraron que la vacunación es la medida más efectiva para prevenir complicaciones y evitar la propagación del virus. La ciudad mantiene vacunación gratuita y vigilancia epidemiológica activa para proteger la salud pública.