El esquema que captó $16.000 millones y dejó 120 afectados en Bogotá

Lo que empezó como una recomendación entre conocidos terminó en una crisis financiera para decenas de familias en Bogotá. Un modelo de inversión que ofrecía rentabilidades del 4 % al 10 % en pocos meses hoy es señalado como una posible estafa masiva, con pérdidas que podrían superar los $16.000 millones.

La propuesta circulaba principalmente entre familiares y círculos cercanos. El hombre que promovía el esquema se presentaba como directivo administrativo vinculado a la Cooperativa Transportadora Bogotá-Kennedy Taxis Colectivos, argumento que dio confianza a quienes decidieron entregar sus ahorros.

Cada inversión estaba respaldada por contratos con membretes, numeración consecutiva y cláusulas que prometían la devolución del capital en seis meses. Ese soporte documental fortalecía la percepción de legalidad.

Le puede interesar: ¿Por qué la moción de censura no ha sacado a ningún ministro?

Los primeros pagos se realizaron sin contratiempos, lo que llevó a varios participantes a incrementar sus montos y atraer a nuevos inversionistas.

Sin embargo, los recursos no eran consignados en cuentas institucionales, sino en cuentas personales del intermediario. Él aseguraba que luego reportaba esos movimientos a la cooperativa y que el dinero hacía parte de una supuesta “bolsa de apalancamiento” asociada a contratos de capacitación y suministros para transportadores.

El esquema comenzó a tambalear a finales de 2025, cuando la cooperativa anunció una auditoría interna y pidió a los inversionistas justificar el origen de los fondos. Poco después, los pagos dejaron de llegar y se multiplicaron los reclamos.

En medio de la tensión, el principal promotor dejó de responder llamadas y mensajes. Su familia informó sobre su presunta desaparición, aunque posteriormente se indicó que estaba con vida y que se presentaría ante las autoridades. Hasta ahora, no hay claridad sobre el paradero de los recursos ni sobre su situación jurídica.

Cooperativa liquidada desde 2023

Un elemento clave surgió cuando la Cámara de Comercio de Bogotá certificó que la Cooperativa Transportadora Bogotá Kennedy Ltda. figura oficialmente liquidada desde 2023, situación que sorprendió a quienes creían contar con un respaldo institucional vigente.

Según el abogado de una de las víctimas, el número de afectados superaría las 120 personas, mientras que el capital comprometido rondaría los $16.000 millones. Solo en el entorno cercano de uno de los denunciantes, cerca de 20 familias habrían perdido aproximadamente $4.400 millones.

También le puede interesar: E14 y software de conteo: lo que cuestiona Petro para las elecciones 2026

El jurista explicó que los hechos podrían configurarse como estafa masiva y captación habitual de dineros, debido al volumen de afectados y a las cuantías involucradas. Además, señaló que los documentos utilizados habrían inducido a error sobre la legalidad del negocio.

Mientras avanzan las denuncias ante la Fiscalía, varias víctimas aseguran haber recibido amenazas y piden protección institucional. El alcance total del caso aún está por determinarse.