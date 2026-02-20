No se pierda los estrenos musicales de esta semana

💘 Luccas Rivera debuta con vallenato pop en “Soñando con tu ombligo”

El cantante y compositor Luccas Rivera irrumpe en la escena con una propuesta que mezcla la esencia romántica del vallenato con el pulso del pop urbano contemporáneo.

Su sencillo debut, “Soñando con tu ombligo”, compuesto por Hugo Huertas y Robert Taylor y producido por Deiby James, marca el inicio de una carrera que apuesta por modernizar el género sin perder su raíz sentimental.

La canción se posiciona como una propuesta fresca dentro del nuevo panorama vallenato, buscando conquistar tanto al público tradicional como a las audiencias digitales.

🌆 Juan Pablo Vega retrata Bogotá en “Cachacoleto”

El músico y productor Juan Pablo Vega presenta “Cachacoleto”, un proyecto que existe en doble dimensión: álbum de estudio y experiencia en vivo.

Más que un disco, se trata de un retrato sonoro de Bogotá. Las calles, los sonidos urbanos y las historias cotidianas se transforman en canciones que celebran la identidad capitalina.

“Cachacoleto” funciona como una carta de amor a la ciudad donde Vega creció y encontró las músicas que moldearon su estilo, consolidando una propuesta artística madura y conceptual.

🔥 Venesti y Nicky Jam unen generaciones en “Babylon”

El artista emergente Venesti y el pionero del género urbano Nicky Jam presentan “Babylon”, su primera colaboración.

El tema fusiona Afro-pop con sonidos urbanos y se perfila como un himno para corazones rotos. Lanzado bajo el sello AP Global Music, el sencillo simboliza el encuentro entre dos generaciones: Nicky Jam, con más de dos décadas de trayectoria internacional, y Venesti, conocido como el “Rey del Afro-pop”, una de las voces emergentes más sólidas del momento.

🎸 Thundercat regresa con “Distracted” y una colaboración póstuma con Mac Miller

El bajista y productor estadounidense Thundercat lanza su quinto álbum de estudio, “Distracted”, un trabajo que presume un elenco estelar de colaboraciones.

Entre los temas más comentados está “She Knows Too Much (feat. Mac Miller)”, una colaboración especial con el fallecido rapero Mac Miller, quien fue amigo cercano y aliado creativo del artista.

El sencillo fue elegido como Hottest Record por BBC Radio 1 y llega acompañado de un videoclip dirigido por Léa Esmaili y producido por Blinkink. El lanzamiento reafirma la capacidad de Thundercat para moverse entre el jazz, el funk, el R&B y la experimentación sonora con una lista de créditos que muchos en la industria desearían alcanzar.