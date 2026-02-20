Lo que se sabe sobre el estado de salud de Willie Colón

Willie Colón estaría internado en un hospital de Nueva York, según informó su colega, Rubén Blades, en un mensaje publicado el 20 de febrero de 2026 en la red social X.
Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de la familia ni del equipo de trabajo del trombonista, por lo que la información sobre su estado de salud sigue siendo limitada.
El mensaje de Rubén Blades sobre la salud de Willie Colón
A través de su cuenta en X, el panameño escribió:
Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón se encuentra internado en un hospital en Nueva York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio
El cantautor agregó que no cuenta con mayores detalles sobre la situación, pero expresó públicamente su solidaridad:
No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente
En el mismo mensaje, también envió respaldo a la familia del músico:
A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento
La publicación comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas digitales, donde seguidores de ambos artistas replicaron el mensaje y compartieron palabras de apoyo.
Sin confirmación oficial sobre su estado de salud
De acuerdo con lo señalado por Rubén Blades, Willie Colón habría sido trasladado de urgencia a un hospital en Nueva York debido a un aparente problema respiratorio. Sin embargo, hasta ahora no se han divulgado partes médicos ni comunicados oficiales que confirmen esa versión.
La ausencia de información institucional impide establecer con precisión la condición clínica actual del músico o conocer un diagnóstico específico. Tampoco se han emitido declaraciones por parte de centros médicos o representantes del artista.
En ese contexto, la información disponible se limita al mensaje publicado en X por Blades, quien indicó que su conocimiento sobre el caso provendría de noticias difundidas en internet.