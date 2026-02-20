Lo que se sabe sobre el estado de salud de Willie Colón

El cantautor agregó que no cuenta con mayores detalles sobre la situación, pero expresó públicamente su solidaridad:

No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente

En el mismo mensaje, también envió respaldo a la familia del músico:

A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento

La publicación comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas digitales, donde seguidores de ambos artistas replicaron el mensaje y compartieron palabras de apoyo.

Sin confirmación oficial sobre su estado de salud

De acuerdo con lo señalado por Rubén Blades, Willie Colón habría sido trasladado de urgencia a un hospital en Nueva York debido a un aparente problema respiratorio. Sin embargo, hasta ahora no se han divulgado partes médicos ni comunicados oficiales que confirmen esa versión.

La ausencia de información institucional impide establecer con precisión la condición clínica actual del músico o conocer un diagnóstico específico. Tampoco se han emitido declaraciones por parte de centros médicos o representantes del artista.

En ese contexto, la información disponible se limita al mensaje publicado en X por Blades, quien indicó que su conocimiento sobre el caso provendría de noticias difundidas en internet.