Esposo dijo que Lina María estaba presa: nuevos detalles del caso

A medida que avanzan las indagaciones por la muerte de la colombiana Lina María Guerra, nuevos elementos ponen en entredicho la explicación que su esposo, David Varela, dio a la familia cuando ella fue reportada como desaparecida en Estados Unidos.

La mujer, de 39 años, dejó de comunicarse repentinamente con sus allegados en Colombia, algo que despertó alarma, pues mantenía contacto frecuente con ellos. Ante la insistencia de la familia, Varela sostuvo que Lina María había sido detenida por un supuesto robo en un establecimiento comercial.

Según su relato, no solo estaba arrestada, sino que habría sido condenada a cinco años de prisión, motivo por el cual no podía comunicarse con normalidad.

La fotografía que levantó sospechas

Para respaldar su versión, Varela envió a los familiares una imagen en la que aparentemente visitaba a Lina María en una cárcel, donde ella vestía uniforme naranja. La fotografía fue presentada como prueba de que cumplía una condena.

Sin embargo, la verificación de registros judiciales, citada por el medio estadounidense News 3, no arrojó evidencia de ningún proceso ni sentencia contra la colombiana. Esa inconsistencia encendió las alarmas tanto en la familia como en las autoridades.

Además, según el mismo medio, Varela intercambió mensajes con Paola Ramírez, familiar de la víctima en Colombia, en los que expresaba angustia por la supuesta situación. “No he dejado de llorar” y “no he comido en más de un día” fueron algunas de las frases que, de acuerdo con el reporte, envió.

Paralelamente, familiares han expuesto antecedentes preocupantes. En entrevista con News 3, Paola Ramírez afirmó que Varela era “celoso” y que la relación habría estado marcada por episodios de presunta violencia doméstica.

“Quiero enfatizar que (Lina) ya había sufrido violencia antes. Él la había golpeado antes, pero ella no nos lo dijo para no preocuparnos”, declaró.

El hallazgo en Norfolk y giro en la investigación

Según la declaración jurada de arresto revisada por la revista People, el cuerpo de Lina María Guerra fue hallado dentro de su residencia en Norfolk, Virginia, en medio de las diligencias iniciadas tras el reporte de desaparición.

Ese descubrimiento cambió el rumbo del caso y llevó a las autoridades a tratarlo como un posible feminicidio. Actualmente, las comunicaciones enviadas por Varela forman parte del material probatorio que analizan los investigadores.

Mientras el proceso judicial avanza y continúa la búsqueda del principal sospechoso, la familia de Lina María insiste en que se esclarezca por completo qué ocurrió.