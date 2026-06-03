Trump anticipa acuerdo de paz con Irán durante el fin de semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Washington y Teherán podrían alcanzar un acuerdo de paz "durante el fin de semana".

"Si sucede, y puede que no suceda, quién sabe, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana", afirmó el mandatario al ser consultado por periodistas en el Despacho Oval sobre el avance de las negociaciones para poner fin al conflicto que enfrentó a Estados Unidos, Israel e Irán desde el pasado 28 de febrero.

Trump minimiza los incidentes recientes

Al ser preguntado por los misiles balísticos lanzados por Irán contra objetivos en países vecinos, incluido el aeropuerto de Kuwait, y por la posterior respuesta militar de Estados Unidos contra una estación de control terrestre en la isla iraní de Qeshm, Trump descartó que estos hechos representen una ruptura de la tregua bilateral que permanece vigente desde el 8 de abril.

"Hubo algunos incidentes. No fue gran cosa, pero lo tuvimos bajo control; lo atajamos de raíz muy rápidamente, tal y como hace el mejor ejército del mundo", señaló.

El mandatario agregó que algunos observadores podrían considerar que la reacción iraní fue una respuesta a acciones previas de Washington.

"No obstante, algunas personas podrían argumentar que fueron provocados levemente, dado que nosotros habíamos tomado una medida contundente por un motivo distinto. Así que, en cierto modo, estaban respondiendo en reciprocidad", afirmó el líder republicano.

El acuerdo sigue en discusión

Trump ya había anunciado la semana pasada que tomaría una decisión definitiva sobre el borrador iraní para un acuerdo de paz. Sin embargo, aparentemente devolvió el documento a Teherán con modificaciones relacionadas principalmente con el desmantelamiento del programa nuclear iraní.

Además, en una entrevista publicada este miércoles, el mandatario aseguró que Irán ha aceptado no desarrollar armas nucleares, aunque reconoció que la República Islámica podría "cambiar de opinión" respecto a un eventual acuerdo que ponga fin al conflicto.