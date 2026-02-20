Caso de la colombiana Lina Guerra: hallada muerta en congelador en EE. UU.

Lo que comenzó como la preocupación de una familia en Colombia terminó destapando un caso que hoy es investigado como homicidio en Estados Unidos. El pasado 5 de febrero de 2026, agentes del Departamento de Policía de Norfolk, en el estado de Virginia, encontraron el cuerpo sin vida de Lina María Guerra Echavarría, de 39 años, dentro del congelador del apartamento que compartía con su esposo.

La alerta fue dada por el hermano de la mujer, quien presentó un reporte formal tras casi dos semanas sin tener noticias de ella. Esa denuncia activó la búsqueda y condujo a la inspección del inmueble donde residía la pareja.

Le puede interesar: Estos son los motivos de la moción de censura al ministro de Salud

Cinco días después del hallazgo, el 10 de febrero, la autopsia determinó que la causa de muerte fue homicidio. Con ese dictamen, la Fiscalía presentó cargos contra su esposo, David Varela, de 38 años, por asesinato en primer grado y ocultamiento de cadáver. Además, enfrenta cargos federales por huir de la jurisdicción.

Los investigadores establecieron, mediante registros de mensajes y aplicaciones de mensajería, que Varela habría salido de Estados Unidos el mismo 5 de febrero de 2026 en un vuelo con destino a Hong Kong, fecha que coincide con el hallazgo del cuerpo.

Las autoridades han rastreado su posible ubicación hasta ese territorio asiático, aunque precisaron que no existen vínculos comprobados del procesado con Hong Kong o China.

Mensajes engañosos durante la desaparición

Mientras Lina María Guerra estuvo desaparecida, sus familiares recibieron comunicaciones contradictorias por parte de Varela. Según reportó el medio local WTKR, en uno de los mensajes aseguró que su esposa había sido detenida por un supuesto robo en tiendas.

Incluso envió una imagen manipulada en la que aparecía visitándola en una cárcel, donde ella vestía uniforme naranja. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no existió ningún proceso judicial ni arresto formal contra la víctima.

También le puede interesar: Corte Suprema de EE.UU. invalidó los aranceles impuestos por Trump

Paola Ramírez, prima de la mujer, declaró a The New York Post que la relación estaba marcada por celos y conductas controladoras. “Quiero enfatizar que ya había antecedentes de violencia por parte de David”, afirmó.

En la investigación participan el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Investigación Criminal Naval, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, que trabajan en la coordinación de órdenes internacionales de captura.

El proceso continúa abierto mientras las autoridades avanzan en las gestiones para ubicar y detener al principal sospechoso.