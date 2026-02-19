¿Qué pasó con Cristian Martín? Las dudas tras hallazgo en Gachancipá

La aparición sin vida de Cristian Martín Martín, un joven de 16 años que salió de su casa rumbo a la universidad en Bogotá, mantiene abiertas múltiples incógnitas. El cuerpo fue encontrado en una zona boscosa de la vereda San Bartolomé, en Gachancipá, Cundinamarca, suspendido de la rama de un árbol.

Han transcurrido varias horas desde el hallazgo, pero las circunstancias que rodean su muerte siguen sin esclarecerse.

Sin signos visibles de violencia

El alcalde de Gachancipá, Alfonso López, se pronunció y aseguró que, según el reporte preliminar de las autoridades, no se evidenciaron señales de agresión física en el cuerpo del adolescente.

“La Policía no encontró rastros de maltrato, de rasguños, absolutamente nada”, afirmó el mandatario.

Las autoridades esperan los resultados de Medicina Legal, que serán determinantes para establecer la causa de muerte.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en la investigación es que junto al cuerpo fueron halladas todas sus pertenencias: computador, celular, dinero y maleta.

Este detalle, según explicó el alcalde, descartaría en principio un posible robo como móvil del caso.

“Todo lo tenía al lado de él cuando lo encontraron suspendido en un árbol”, indicó López.

Otro de los interrogantes clave es cómo y por qué Cristian llegó hasta ese municipio. Las autoridades analizan el sistema de cámaras de seguridad para establecer si arribó solo o acompañado.

“Estamos buscando a través de las cámaras si llegó con alguien o llegó solo”, explicó el alcalde.

Hasta ahora, no se ha confirmado si el joven tenía algún vínculo familiar o conocido en la zona.

La familia habla de crimen

Por su parte, Augusto Martín, padre del estudiante, aseguró que su hijo no conocía Gachancipá y que nunca habían estado allí. Por ello, calificó como “ilógico” que hubiera viajado solo hasta ese lugar.

El progenitor fue enfático en señalar que, para su familia, no hay dudas de que se trató de un crimen y pidió a las autoridades esclarecer completamente lo ocurrido.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso de Cristian Martín Martín ha generado conmoción y mantiene abiertas varias hipótesis.

La confirmación oficial sobre la causa de muerte dependerá de los análisis forenses, en medio de un proceso que busca determinar si hubo intervención de terceros y cómo terminó el joven en una zona rural de Gachancipá tras salir con destino a su universidad en Bogotá.

Por ahora, el caso continúa bajo investigación y la comunidad espera respuestas claras frente a un hecho que ha dejado más dudas que certezas.