La Fiscalía General de la Nación entregó nuevos detalles sobre la investigación por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, quien falleció tras recibir una golpiza el pasado 31 de octubre.
Durante la audiencia de este jueves, la fiscal del caso, Claudia Rodríguez, solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como presunto coautor del delito de homicidio agravado. Según el ente acusador, el procesado representa un riesgo para la sociedad y para el desarrollo de la investigación.
“Se imponga en contra del aquí imputado, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro de reclusión (…) como presunto coautor, penalmente responsable del delito de homicidio agravado”, precisó la funcionaria.
Testimonio clave en el proceso
En la diligencia judicial, la Fiscalía presentó el testimonio de un testigo que relató cómo se desencadenó la agresión. De acuerdo con su versión, los primeros golpes ocurrieron dentro de una tienda Oxxo, después de un altercado que habría comenzado en el interior del bar Before Club.
Según este relato, algunos de los agresores acusaron al joven estudiante de acosar a mujeres en la discoteca. “Esta persona le da un golpe en la nuca (…) Empiezan a gritar al chico y le dicen: “Ahí tiene para que siga acosando”, afirmó el testigo.
También señaló que varias mujeres presentes alentaron la agresión.
“El chico con cara pintada de rojo se regresa hacia donde estaban las amigas que se encontraban en la acera y les dice: “¿Será que lo persigo? Aliéntenme”. La amiga le responde: “¿No que mucho kickboxing? Yo le hubiera pegado más”.
No obstante, el delegado del Ministerio Público aclaró que no existe evidencia que respalde la versión sobre un supuesto acoso dentro del establecimiento.
Dijo que “si se hubiera presentado una situación al interior de la discoteca, resulta inviable construir a partir de ello una justificación para el actuar del señor Suárez Ortiz”, y enfatizó que ningún hecho justifica la violencia y que, de haber ocurrido algo, se debió acudir a las autoridades competentes.
Audiencia aplazada
El juez de control de garantías ordenó un receso hasta las dos de la tarde. Sin embargo, la defensa de Suárez Ortiz solicitó un nuevo aplazamiento de la audiencia por 48 horas para revisar las pruebas y estructurar su estrategia, argumentando que asumió el caso recientemente.
La fiscal delegada se opuso a la petición al considerar que el tiempo solicitado era excesivo, mientras que el Ministerio Público respaldó la suspensión, argumentando que era necesario garantizar una defensa adecuada.
No obstante, la diligencia se reanudará este viernes, 7 de noviembre, a las 8:30 a. m.