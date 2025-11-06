Testimonio clave en el proceso

En la diligencia judicial, la Fiscalía presentó el testimonio de un testigo que relató cómo se desencadenó la agresión. De acuerdo con su versión, los primeros golpes ocurrieron dentro de una tienda Oxxo, después de un altercado que habría comenzado en el interior del bar Before Club.

Según este relato, algunos de los agresores acusaron al joven estudiante de acosar a mujeres en la discoteca. “Esta persona le da un golpe en la nuca (…) Empiezan a gritar al chico y le dicen: “Ahí tiene para que siga acosando”, afirmó el testigo.

También señaló que varias mujeres presentes alentaron la agresión.

“El chico con cara pintada de rojo se regresa hacia donde estaban las amigas que se encontraban en la acera y les dice: “¿Será que lo persigo? Aliéntenme”. La amiga le responde: “¿No que mucho kickboxing? Yo le hubiera pegado más”.

No obstante, el delegado del Ministerio Público aclaró que no existe evidencia que respalde la versión sobre un supuesto acoso dentro del establecimiento.

Dijo que “si se hubiera presentado una situación al interior de la discoteca, resulta inviable construir a partir de ello una justificación para el actuar del señor Suárez Ortiz”, y enfatizó que ningún hecho justifica la violencia y que, de haber ocurrido algo, se debió acudir a las autoridades competentes.

Audiencia aplazada

El juez de control de garantías ordenó un receso hasta las dos de la tarde. Sin embargo, la defensa de Suárez Ortiz solicitó un nuevo aplazamiento de la audiencia por 48 horas para revisar las pruebas y estructurar su estrategia, argumentando que asumió el caso recientemente.

La fiscal delegada se opuso a la petición al considerar que el tiempo solicitado era excesivo, mientras que el Ministerio Público respaldó la suspensión, argumentando que era necesario garantizar una defensa adecuada.

No obstante, la diligencia se reanudará este viernes, 7 de noviembre, a las 8:30 a. m.