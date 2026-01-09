El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que espera reunirse con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, en lo que sería el primer encuentro presencial entre ambos mandatarios desde el inicio del actual mandato del líder republicano.

El anuncio lo hizo Trump a través de su red social Truth Social, donde señaló que ve con expectativa el eventual encuentro y dejó claro que el tema del narcotráfico será uno de los puntos centrales de la agenda bilateral.