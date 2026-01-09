Inicio
Colombia

Trump confirma reunión con Petro en la Casa Blanca en febrero

Vie, 09/01/2026 - 14:06
El presidente de Estados Unidos anunció que espera recibir a su homólogo colombiano en Washington durante la primera semana de febrero, en medio de tensiones por el narcotráfico y la relación bilateral.
Donald Trump y Gustavo Petro
Créditos:
The White House y Presidencia de la República

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que espera reunirse con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, en lo que sería el primer encuentro presencial entre ambos mandatarios desde el inicio del actual mandato del líder republicano.

El anuncio lo hizo Trump a través de su red social Truth Social, donde señaló que ve con expectativa el eventual encuentro y dejó claro que el tema del narcotráfico será uno de los puntos centrales de la agenda bilateral.

Donald Trump Truth Social
Créditos:
Captura de pantalla Truth Social

El mensaje se produce en medio de una relación bilateral marcada por tensiones diplomáticas recientes, declaraciones cruzadas y diferencias sobre la lucha contra el narcotráfico y la seguridad regional.

Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha confirmado oficialmente la fecha ni los detalles del encuentro, que continúa en fase de coordinación entre ambas cancillerías.

Noticia en desarrollo...

Colombia
Estados Unidos
Donald Trump
Gustavo Petro
La Casa Blanca
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Ideam desmiente información sobre una supuesta “tormenta negra” en Colombia
Tormenta eléctrica
La entidad aclaró que no ha emitido comunicados ni alertas sobre fenómenos extremos para el fin de semana y calificó la información que circula en redes como falsa y sin sustento científico.
Colombia
Trump confirma reunión con Petro en la Casa Blanca en febrero
Donald Trump y Gustavo Petro
El presidente de Estados Unidos anunció que espera recibir a su homólogo colombiano en Washington durante la primera semana de febrero, en medio de tensiones por el narcotráfico y la relación bilateral.
Mundo
Sheinbaum buscará diálogo con Trump tras amenaza de ataques contra cárteles
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes, en la ciudad de Acapulco (México). Sheinbaum señaló que buscará “estrechar la comunicación” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que va a "empezar a atacar por tierra" a los carteles mexicanos, a los que acusó de estar "matando a 250.000 o 300.000 personas” en su país cada año.
La presidenta de México dijo que buscará “estrechar la comunicación” con su homólogo estadounidense tras los comentarios de Donald Trump sobre posibles ataques terrestres contra organizaciones del narcotráfico.
Mundo
Trump anuncia ataques terrestres contra carteles del narcotráfico en México
Fotografía difundida en la cuenta en X @WhiteHouse de La Casa Blanca del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una entrevista con el periodista Sean Hannity este jueves, en Washington (EE.UU.).
El presidente de Estados Unidos aseguró que su Gobierno iniciará operaciones en tierra contra organizaciones criminales que, según dijo, controlan amplias zonas de México.