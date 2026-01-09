El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) desmintió este jueves la información que circula en redes sociales y algunos espacios digitales sobre la supuesta llegada de una “tormenta negra” a Colombia durante el fin de semana del 9 al 12 de enero.

A través de un comunicado oficial, la entidad aseguró que no ha emitido ningún boletín, alerta ni información institucional relacionada con ese fenómeno, y recalcó que los contenidos que hablan de condiciones climáticas extremas carecen de sustento técnico y científico.

Según las versiones difundidas en redes sociales, la llamada “tormenta negra” estaría asociada a un conjunto de condiciones complejas que incluirían lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posibilidad de granizo. Sin embargo, el IDEAM fue enfático en señalar que esa información es falsa y no corresponde a ningún análisis oficial del comportamiento atmosférico en el país.

La entidad advirtió que la difusión de este tipo de contenidos no verificados puede generar alarma, confusión y desinformación entre la ciudadanía, por lo que rechazó de manera categórica el uso de su nombre para divulgar supuestos reportes que no provienen de sus canales autorizados.

El Instituto reiteró su compromiso de entregar información oportuna, confiable y oficial sobre las condiciones meteorológicas, climáticas y ambientales del país, e hizo un llamado a la ciudadanía a verificar siempre las fuentes antes de compartir mensajes relacionados con alertas o fenómenos naturales.

Finalmente, el Ideam invitó a consultar y corroborar toda la información sobre el estado del tiempo, alertas y eventos ambientales únicamente a través de sus medios oficiales, con el fin de evitar la propagación de noticias falsas.