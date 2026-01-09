Inicio
Colombia

Ideam desmiente información sobre una supuesta “tormenta negra” en Colombia

Vie, 09/01/2026 - 15:38
La entidad aclaró que no ha emitido comunicados ni alertas sobre fenómenos extremos para el fin de semana y calificó la información que circula en redes como falsa y sin sustento científico.
Tormenta eléctrica
Créditos:
Referencia - Pexels

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) desmintió este jueves la información que circula en redes sociales y algunos espacios digitales sobre la supuesta llegada de una “tormenta negra” a Colombia durante el fin de semana del 9 al 12 de enero.

A través de un comunicado oficial, la entidad aseguró que no ha emitido ningún boletín, alerta ni información institucional relacionada con ese fenómeno, y recalcó que los contenidos que hablan de condiciones climáticas extremas carecen de sustento técnico y científico.

Según las versiones difundidas en redes sociales, la llamada “tormenta negra” estaría asociada a un conjunto de condiciones complejas que incluirían lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posibilidad de granizo. Sin embargo, el IDEAM fue enfático en señalar que esa información es falsa y no corresponde a ningún análisis oficial del comportamiento atmosférico en el país.

La entidad advirtió que la difusión de este tipo de contenidos no verificados puede generar alarma, confusión y desinformación entre la ciudadanía, por lo que rechazó de manera categórica el uso de su nombre para divulgar supuestos reportes que no provienen de sus canales autorizados.

El Instituto reiteró su compromiso de entregar información oportuna, confiable y oficial sobre las condiciones meteorológicas, climáticas y ambientales del país, e hizo un llamado a la ciudadanía a verificar siempre las fuentes antes de compartir mensajes relacionados con alertas o fenómenos naturales.

Finalmente, el Ideam invitó a consultar y corroborar toda la información sobre el estado del tiempo, alertas y eventos ambientales únicamente a través de sus medios oficiales, con el fin de evitar la propagación de noticias falsas.

Colombia
IDEAM
Tormenta Negra
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Ideam desmiente información sobre una supuesta “tormenta negra” en Colombia
Tormenta eléctrica
La entidad aclaró que no ha emitido comunicados ni alertas sobre fenómenos extremos para el fin de semana y calificó la información que circula en redes como falsa y sin sustento científico.
Colombia
Trump confirma reunión con Petro en la Casa Blanca en febrero
Donald Trump y Gustavo Petro
El presidente de Estados Unidos anunció que espera recibir a su homólogo colombiano en Washington durante la primera semana de febrero, en medio de tensiones por el narcotráfico y la relación bilateral.
Mundo
Sheinbaum buscará diálogo con Trump tras amenaza de ataques contra cárteles
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes, en la ciudad de Acapulco (México). Sheinbaum señaló que buscará “estrechar la comunicación” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que va a "empezar a atacar por tierra" a los carteles mexicanos, a los que acusó de estar "matando a 250.000 o 300.000 personas” en su país cada año.
La presidenta de México dijo que buscará “estrechar la comunicación” con su homólogo estadounidense tras los comentarios de Donald Trump sobre posibles ataques terrestres contra organizaciones del narcotráfico.
Mundo
Trump anuncia ataques terrestres contra carteles del narcotráfico en México
Fotografía difundida en la cuenta en X @WhiteHouse de La Casa Blanca del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una entrevista con el periodista Sean Hannity este jueves, en Washington (EE.UU.).
El presidente de Estados Unidos aseguró que su Gobierno iniciará operaciones en tierra contra organizaciones criminales que, según dijo, controlan amplias zonas de México.