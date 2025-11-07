EE. UU. mata a tres persona en nuevo ataque en el Caribe

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo este jueves un nuevo ataque contra una embarcación en el Caribe, que finalizó con la muerte de tres personas, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Según el funcionario, la acción se realizó bajo instrucciones directas del presidente Donald Trump.

En un comunicado difundido a través de X, Hegseth señaló: “Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Defensa realizó un ataque letal contra una embarcación operada por una organización designada como terrorista”. El secretario añadió que la nave presuntamente transportaba narcóticos y que la operación se llevó a cabo en aguas internacionales. Asimismo, aseguró que no hubo bajas entre las tropas estadounidenses.

Le puede interesar: Hasta 90% de ingresos de los colombianos se va en medicamentos

Campaña antinarcóticos: al menos 70 muertos desde septiembre

Este ataque se integra a una serie de operaciones iniciadas el 2 de septiembre, dirigidas a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, con el objetivo, según Washington, de frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

Desde el inicio de la campaña, las fuerzas estadounidenses han dejado al menos 70 muertos y destruido 18 embarcaciones: 17 barcos convencionales y un semisumergible. Existen tres sobrevivientes registrados; dos fueron retenidos brevemente por la Marina de EE. UU. y posteriormente retornados a sus países, mientras que el tercero se presume muerto tras una búsqueda efectuada por la Marina de México.