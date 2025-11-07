Inicio
Incendio consumió fábrica de muebles en el sector de Las Cruces, en Bogotá

Vie, 07/11/2025 - 09:00
El Cuerpo de Bomberos de Bogotá controló un incendio que afectó una ebanistería, un edificio en construcción y varias viviendas en la Carrera Séptima con Calle 2.
Un incendio de gran magnitud se registró en la noche de este jueves 6 de noviembre en una fábrica de muebles ubicada en el sector de Las Cruces, en el centro de Bogotá. La emergencia se presentó sobre la Carrera Séptima con Calle 2 y se extendió durante varias horas, según informaron las autoridades.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá desplegó cinco estaciones para atender la conflagración, que afectó tres edificaciones de gran tamaño, incluida una ebanistería donde se habría originado el fuego. Los equipos de emergencia realizaron un ataque directo desde dos frentes para controlar la situación.

Aunque las llamas se propagaron rápidamente, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. Uno de los afectados, un adulto mayor, reportó la pérdida de sus medicamentos y solicitó apoyo a su EPS para reponerlos.

Hacia la madrugada del viernes 7 de noviembre, los bomberos informaron que el incendio fue controlado en su totalidad. De acuerdo con los reportes preliminares, la emergencia también comprometió un edificio en construcción y varias viviendas cercanas.

El Equipo de Investigación de Incendios fue activado para determinar las causas exactas del suceso, el alcance de los daños y los posibles factores que propiciaron la propagación del fuego. De manera extraoficial, algunos vecinos mencionaron que un posible corto circuito en una vivienda antigua podría haber sido el origen del incendio, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades competentes.

Sandra Vargas
