Cortes de agua en Bogotá del 13 al 15 de enero: barrios y horarios

Los trabajos de mantenimiento en la red de acueducto volverán a sentirse esta semana en la capital. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó una nueva jornada de cortes programados de agua en Bogotá, que se realizarán entre el 13 y el 15 de enero de 2026, como parte de labores preventivas para reducir el riesgo de daños mayores en tuberías y accesorios del sistema de agua potable.

Según explicó la EAAB, estas suspensiones temporales del servicio obedecen a intervenciones técnicas en las redes de acueducto, consideradas necesarias para optimizar el funcionamiento del sistema y garantizar su operación a mediano y largo plazo. Los trabajos se ejecutarán en distintas localidades de la ciudad y zonas aledañas, con interrupciones que, en la mayoría de los casos, se extenderán por 24 horas.

Le puede interesar: Así funcionará el reversible por la Séptima durante el puente festivo

Sectores afectados el martes 13 de enero

Kennedy

Barrios: Gran Britalia, Gran Britalia I, Jorge Uribe Botero, El Carmelo y Casa Blanca Sur.



Área: Entre la avenida carrera 80 y la avenida carrera 86 , desde la avenida calle 43 hasta la calle 54 Sur .



Horario del corte: A partir de las 10:00 a. m. , durante 24 horas .



Cortes de agua previstos para el miércoles 14 de enero

Bosa

Barrios: Las Margaritas, Brasil, Brasilia, Betania, Chicala y El Portal del Brasil.



Área: De la calle 43 Sur a la calle 56 Sur , entre la avenida carrera 86 y la avenida carrera 89B .



Horario: Desde las 10:00 a. m. , por 24 horas .



Localidades con cortes el jueves 15 de enero

Suba

Barrios: Canódromo, Prado Veraniego y Prado Veraniego Sur.



Área: Entre las carreras 45 y 56 , desde la calle 127 hasta la calle 129 .



Horario: Desde las 8:00 a. m. , durante 24 horas .



Tunjuelito

Barrio: Fátima.



Área: De la calle 50B Sur a la calle 51A Sur , entre la carrera 36 Sur y la transversal 44 Sur .



Horario: Desde las 10:00 a. m. , por 24 horas .



Kennedy

Barrios: Provivienda Occidental, La Campiña, Carvajal y Los Cristales.



Área: Entre la avenida carrera 72 y la carrera 73 , desde la calle 26 hasta la calle 40 Sur .



Horario: Desde las 10:00 a. m. , durante 24 horas .

También le puede interesar: Medicina Legal continúa necropsias por accidente de Yeison Jiménez

Recomendaciones clave para los usuarios

La EAAB pidió a los ciudadanos prepararse con antelación para enfrentar la suspensión del servicio. Entre las recomendaciones se destacan:

Llenar los tanques de reserva antes del inicio del corte.



Consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas .



Mantener un uso racional del agua , priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos .



Además, la entidad informó que dispondrá del servicio de carrotanques, con atención prioritaria a hospitales, clínicas y lugares de alta concentración de público, el cual puede solicitarse a través de la Acualínea 116.