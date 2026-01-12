Inicio
Bogotá

Cortes de agua en Bogotá del 13 al 15 de enero: barrios y horarios

Lun, 12/01/2026 - 10:35
La EAAB confirmó cortes de agua en Bogotá del 13 al 15 de enero de 2026 por trabajos de mantenimiento en la red de acueducto.
La EAAB confirmó cortes de agua en Bogotá del 13 al 15 de enero de 2026
Créditos:
Cortesía Acueducto de Bogotá

Los trabajos de mantenimiento en la red de acueducto volverán a sentirse esta semana en la capital. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó una nueva jornada de cortes programados de agua en Bogotá, que se realizarán entre el 13 y el 15 de enero de 2026, como parte de labores preventivas para reducir el riesgo de daños mayores en tuberías y accesorios del sistema de agua potable.

Según explicó la EAAB, estas suspensiones temporales del servicio obedecen a intervenciones técnicas en las redes de acueducto, consideradas necesarias para optimizar el funcionamiento del sistema y garantizar su operación a mediano y largo plazo. Los trabajos se ejecutarán en distintas localidades de la ciudad y zonas aledañas, con interrupciones que, en la mayoría de los casos, se extenderán por 24 horas.

Le puede interesar: Así funcionará el reversible por la Séptima durante el puente festivo

Sectores afectados el martes 13 de enero

Kennedy

  • Barrios: Gran Britalia, Gran Britalia I, Jorge Uribe Botero, El Carmelo y Casa Blanca Sur.
     
  • Área: Entre la avenida carrera 80 y la avenida carrera 86, desde la avenida calle 43 hasta la calle 54 Sur.
     
  • Horario del corte: A partir de las 10:00 a. m., durante 24 horas.
     

Cortes de agua previstos para el miércoles 14 de enero

Bosa

  • Barrios: Las Margaritas, Brasil, Brasilia, Betania, Chicala y El Portal del Brasil.
     
  • Área: De la calle 43 Sur a la calle 56 Sur, entre la avenida carrera 86 y la avenida carrera 89B.
     
  • Horario: Desde las 10:00 a. m., por 24 horas.
     

Localidades con cortes el jueves 15 de enero

Suba

  • Barrios: Canódromo, Prado Veraniego y Prado Veraniego Sur.
     
  • Área: Entre las carreras 45 y 56, desde la calle 127 hasta la calle 129.
     
  • Horario: Desde las 8:00 a. m., durante 24 horas.
     

Tunjuelito

  • Barrio: Fátima.
     
  • Área: De la calle 50B Sur a la calle 51A Sur, entre la carrera 36 Sur y la transversal 44 Sur.
     
  • Horario: Desde las 10:00 a. m., por 24 horas.
     

Kennedy

  • Barrios: Provivienda Occidental, La Campiña, Carvajal y Los Cristales.
     
  • Área: Entre la avenida carrera 72 y la carrera 73, desde la calle 26 hasta la calle 40 Sur.
     
  • Horario: Desde las 10:00 a. m., durante 24 horas.

También le puede interesar: Medicina Legal continúa necropsias por accidente de Yeison Jiménez

Recomendaciones clave para los usuarios

La EAAB pidió a los ciudadanos prepararse con antelación para enfrentar la suspensión del servicio. Entre las recomendaciones se destacan:

  • Llenar los tanques de reserva antes del inicio del corte.
     
  • Consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas.
     
  • Mantener un uso racional del agua, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.
     

Además, la entidad informó que dispondrá del servicio de carrotanques, con atención prioritaria a hospitales, clínicas y lugares de alta concentración de público, el cual puede solicitarse a través de la Acualínea 116.

 

Acueducto de Bogotá
Bogotá
