Cortes de agua en Bogotá del 13 al 15 de enero: barrios y horarios

Los trabajos de mantenimiento en la red de acueducto volverán a sentirse esta semana en la capital. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó una nueva jornada de cortes programados de agua en Bogotá, que se realizarán entre el 13 y el 15 de enero de 2026, como parte de labores preventivas para reducir el riesgo de daños mayores en tuberías y accesorios del sistema de agua potable.
Según explicó la EAAB, estas suspensiones temporales del servicio obedecen a intervenciones técnicas en las redes de acueducto, consideradas necesarias para optimizar el funcionamiento del sistema y garantizar su operación a mediano y largo plazo. Los trabajos se ejecutarán en distintas localidades de la ciudad y zonas aledañas, con interrupciones que, en la mayoría de los casos, se extenderán por 24 horas.
Sectores afectados el martes 13 de enero
Kennedy
- Barrios: Gran Britalia, Gran Britalia I, Jorge Uribe Botero, El Carmelo y Casa Blanca Sur.
- Área: Entre la avenida carrera 80 y la avenida carrera 86, desde la avenida calle 43 hasta la calle 54 Sur.
- Horario del corte: A partir de las 10:00 a. m., durante 24 horas.
Cortes de agua previstos para el miércoles 14 de enero
Bosa
- Barrios: Las Margaritas, Brasil, Brasilia, Betania, Chicala y El Portal del Brasil.
- Área: De la calle 43 Sur a la calle 56 Sur, entre la avenida carrera 86 y la avenida carrera 89B.
- Horario: Desde las 10:00 a. m., por 24 horas.
Localidades con cortes el jueves 15 de enero
Suba
- Barrios: Canódromo, Prado Veraniego y Prado Veraniego Sur.
- Área: Entre las carreras 45 y 56, desde la calle 127 hasta la calle 129.
- Horario: Desde las 8:00 a. m., durante 24 horas.
Tunjuelito
- Barrio: Fátima.
- Área: De la calle 50B Sur a la calle 51A Sur, entre la carrera 36 Sur y la transversal 44 Sur.
- Horario: Desde las 10:00 a. m., por 24 horas.
Kennedy
- Barrios: Provivienda Occidental, La Campiña, Carvajal y Los Cristales.
- Área: Entre la avenida carrera 72 y la carrera 73, desde la calle 26 hasta la calle 40 Sur.
- Horario: Desde las 10:00 a. m., durante 24 horas.
Recomendaciones clave para los usuarios
La EAAB pidió a los ciudadanos prepararse con antelación para enfrentar la suspensión del servicio. Entre las recomendaciones se destacan:
- Llenar los tanques de reserva antes del inicio del corte.
- Consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas.
- Mantener un uso racional del agua, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.
Además, la entidad informó que dispondrá del servicio de carrotanques, con atención prioritaria a hospitales, clínicas y lugares de alta concentración de público, el cual puede solicitarse a través de la Acualínea 116.