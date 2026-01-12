Medicina Legal continúa necropsias por accidente de Yeison Jiménez

El proceso para esclarecer las identidades de las víctimas del accidente aéreo registrado entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, entró en una fase decisiva. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que en la tarde del domingo 11 de enero, alrededor de las 2:00 p. m., fueron trasladados a la Sede Central en Bogotá los cuerpos de las personas fallecidas en el siniestro.

Avanzan los procedimientos forenses en Bogotá

Con el ingreso de los cuerpos a la capital del país, Medicina Legal dio inicio a una serie de protocolos técnico-científicos indispensables para la identificación plena de las víctimas. De acuerdo con la entidad, durante la jornada del domingo se realizaron los primeros análisis especializados, entre ellos radiología forense, odontología forense y lofoscopia, métodos que permiten establecer la identidad de manera rigurosa y científica.

Estas labores forman parte del procedimiento estándar que se aplica en casos de accidentes aéreos, especialmente cuando se requiere confirmar plenamente la identidad de las personas fallecidas antes de su entrega a los familiares.

Necropsias continuarán este lunes 12 de enero

El Instituto Nacional de Medicina Legal informó que los trabajos no concluyen con los estudios iniciales. Para este lunes 12 de enero, está previsto continuar con la necropsia médico-legal, etapa clave del proceso forense que permitirá completar la identificación y aportar información técnica relevante para la investigación en curso.

Una vez culminados estos exámenes, la entidad señaló que en horas de la tarde del lunes 12 de enero se procederá a la entrega de los cuerpos a sus familias. Entre las víctimas se encuentra el cantante de música popular Yeison Jiménez, cuya muerte ha generado una profunda conmoción en el país y múltiples muestras de dolor en el mundo artístico.

Información reservada para las autoridades

Medicina Legal fue enfática en precisar que los resultados de estos análisis no serán divulgados públicamente. Según indicó la entidad, toda la información técnica y procedimental obtenida durante los estudios será remitida de manera exclusiva a la autoridad competente, como parte de la investigación que busca esclarecer las causas del accidente.

Este material será fundamental para determinar las circunstancias que rodearon el siniestro ocurrido en Boyacá.

Quiénes viajaban en la aeronave

Además de Yeison Jiménez, en la avioneta se transportaban cinco personas más, todas fallecidas en el accidente. Las autoridades confirmaron que a bordo iban:

Hernando Torres , piloto de la aeronave.



Weisman Mora .



Juan Manuel Rodríguez .



Oscar Marín .



Jefferson Osorio .

Mientras avanzan los procedimientos forenses en Bogotá, las familias de las víctimas permanecen a la espera de la entrega de los cuerpos, en medio del dolor que deja uno de los accidentes aéreos más impactantes del inicio de este año.