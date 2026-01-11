Así funcionará el reversible por la Séptima durante el puente festivo

El retorno a Bogotá después del primer puente festivo del año suele convertirse en un reto para miles de conductores que regresan desde municipios cercanos y destinos turísticos. Para este domingo 11 y lunes festivo 12 de enero de 2026, las autoridades de movilidad anunciaron una serie de medidas especiales que buscan mitigar los habituales congestionamientos en los accesos del norte de la ciudad.

Con el reintegro progresivo de trabajadores y estudiantes a sus actividades habituales a partir de la próxima semana, se espera una llegada masiva de vehículos a la capital, razón por la cual se activarán dos estrategias clave: el carril reversible por la carrera Séptima y el pico y placa regional.

La atención de las autoridades se centra en la carrera Séptima, considerada uno de los corredores más sensibles del norte de Bogotá durante los retornos festivos. Entre la calle 245 y la calle 183, esta vía cambiará temporalmente su operación habitual para facilitar el ingreso de viajeros que regresan a la ciudad.

Durante las horas de mayor demanda, la Séptima funcionará en un solo sentido, de norte a sur, con el fin de eliminar cruces y contraflujos que suelen ralentizar el tránsito en este sector.

Horarios y funcionamiento del carril reversible

El reversible por la carrera Séptima estará habilitado tanto el domingo 11 como el lunes festivo 12 de enero. La medida comenzará a operar desde las 4:30 de la tarde y se extenderá hasta las 8:00 o 9:00 de la noche, dependiendo del volumen de vehículos que se registre durante la jornada.

En ese lapso, los conductores solo podrán circular en sentido norte–sur, desde la calle 245 hasta la calle 183. La recomendación para quienes se movilizan por la zona es planear con anticipación, verificar rutas alternas y evitar ingresar a la Séptima en sentido contrario al establecido.

Las autoridades han insistido en que el éxito del operativo dependerá no solo del control en vía, sino también del cumplimiento de las normas por parte de los conductores.

Pico y placa regional para el lunes festivo

Además del reversible, el lunes 12 de enero regirá el pico y placa regional, una medida diseñada para escalonar el ingreso de vehículos particulares a Bogotá y evitar que todos los viajeros lleguen al mismo tiempo.

El esquema se aplicará en dos franjas horarias claramente definidas:

De 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde : solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).



De 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche : el ingreso estará permitido únicamente para placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).



Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, el acceso a la ciudad será libre, sin restricción por número de placa.

Corredores donde aplica la restricción

El pico y placa regional operará en los principales corredores de entrada a Bogotá, entre ellos:

Autopista Norte , desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio (sentido norte–sur).



Autopista Sur , desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá (sentido sur–norte).



Avenida Centenario (calle 13) , desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (occidente–oriente).



Calle 80 , desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio (occidente–oriente).



Carrera Séptima , entre la calle 245 y la calle 183 (norte–sur).



Avenida Boyacá – vía al Llano , desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano (sur–norte).



Vía Suba–Cota , desde el río Bogotá hasta la calle 170 (norte–sur).



Vía a La Calera , desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima (oriente–occidente).



Vía a Choachí , desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar (oriente–occidente).

Planear el viaje, clave para evitar congestiones

Aunque el reversible por la Séptima y el pico y placa regional no eliminan por completo los trancones, sí pueden ayudar a reducir los tiempos de viaje si los conductores se informan y ajustan sus horarios de regreso.

Revisar el número de placa, elegir adecuadamente la franja horaria y entender cómo funcionará la Séptima durante este domingo y lunes puede marcar la diferencia entre un retorno más fluido o una experiencia marcada por largas filas y demoras.