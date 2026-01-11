Inicio
Colombia

Libreta militar 2026: quién paga y quién queda exento

Dom, 11/01/2026 - 08:00
La tarjeta de reservista sigue vigente en 2026. Quién paga, quién queda exento y qué plazo aplica si se vincula a un empleo.
Libreta militar 2026: quién paga y quién queda exento
Créditos:
Archivo

En 2026, la llamada libreta militar sigue existiendo en la práctica como tarjeta de reservista. Lo que cambia para muchos no es el documento, sino la claridad sobre dos preguntas que se repiten: cuándo pueden pedirla y quién paga por definir la situación. La norma mantiene la obligación de definir la situación militar, pero también fija reglas para que ese trámite no se vuelva un bloqueo automático.

La regla general: no es un filtro de entrada, pero sí hay plazo

Entidades públicas y privadas no pueden exigir la tarjeta como condición para ingresar a un empleo. Quienes sean no aptos, exentos o ya hayan superado la edad máxima de incorporación pueden vincularse sin tenerla lista. Eso sí, desde la vinculación corre un plazo de 18 meses para adelantar el proceso y dejar definida su situación. 

¿Quiénes pueden quedar exentos de pago?

Existe la exoneración de la cuota de compensación militar para grupos específicos. La lista incluye, entre otros: personas con discapacidad permanente (grave e incapacitante), quienes estén clasificados en Sisbén (niveles 1, 2 o 3 o equivalencias), jóvenes bajo protección del ICBF (incluida condición de adoptabilidad o el sistema de responsabilidad penal adolescente), víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas, desmovilizados, hogares en pobreza extrema acreditada y personas en habitabilidad de calle certificadas por el ente territorial. 

A esa lista se sumó una ampliación relevante: ya no se habla solo de indígenas, sino también de comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y el pueblo Rrom, con certificación del Ministerio del Interior. Además, entraron hijos de veteranos o miembros de la Fuerza Pública con asignación de retiro o pensión y hijos de empleados públicos no uniformados del Ministerio de Defensa con pensión o jubilación.

Remisos mayores de 24: sin sanciones y con topes claros

Para quienes cumplieron 24 años sin definir su situación, la Ley 2341 estableció una salida con dos puntos prácticos: exoneración total de sanciones pecuniarias y una cuota única que no puede superar ciertos topes, según ingresos.

Con el salario mínimo 2026 fijado en $1.750.905, esos máximos quedan, de forma aproximada y redondeada, así: 5% ($87.545), 15% ($262.636), 25% ($437.726) y 50% ($875.453). Para residentes en el exterior, la regla contempla el pago del 50% de un salario mínimo sin tener que demostrar ingresos, con manifestación ante el consulado.
 

Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Subsidios de TransMilenio ¿quienes reciben pasajes gratis en Bogotá?
Conozca quiénes aplican a los subsidios de TransMilenio en Bogotá y cuántos pasajes gratis reciben
Conozca quiénes aplican a los subsidios de TransMilenio en Bogotá y cuántos pasajes gratis reciben según su clasificación.
Mundo
Protestas en Irán: ONG denuncian cientos de muertos
ONG internacionales denuncian que la represión a las protestas en Irán habría dejado cientos de muertos.
ONG internacionales denuncian que la represión a las protestas en Irán habría dejado cientos de muertos, en su mayoría jóvenes.
Colombia
Sebastián Ayala sufrió aparatoso accidente de tránsito en Puerto Boyacá
La camioneta de Sebastián Ayala se volcó en una vía nacional.
La camioneta de Sebastián Ayala se volcó en una vía nacional. El artista explicó cómo ocurrió el accidente.
Mundo
Trump advierte a Cuba de que no recibirá más petróleo ni dinero de Venezuela
US President Donald Trump speaks to the press before departing the White House in Washington, DC, USA, 09 January 2026.
El presidente de Estados Unidos aseguró que La Habana dejó de ser necesaria para la seguridad de Venezuela y lanzó un ultimátum al gobierno cubano.