Así fue como el Campín se llenó de música y velas por Yeison Jiménez

Bogotá vivió una jornada cargada de emoción y memoria colectiva. Este domingo, miles de seguidores del cantante colombiano Yeison Jiménez se reunieron en los alrededores del estadio El Campín para rendirle un homenaje espontáneo tras su fallecimiento el sábado en un accidente aéreo, en el que murieron otras cinco personas. Lo que comenzó como un encuentro de recogimiento terminó transformándose en una celebración de su vida, su música y su legado.

Un homenaje multitudinario en El Campín

Desde las primeras horas de la tarde, largas filas rodearon el estadio capitalino, en una escena que recordó a un gran concierto o a un partido decisivo de fútbol. Los asistentes ingresaron a un espacio vallado y protegido, donde una pantalla gigante proyectó presentaciones pasadas del artista, despertando aplausos, lágrimas y cánticos entre el público.

Le puede interesar: Cortes de agua en Bogotá del 13 al 15 de enero: barrios y horarios

El lugar no fue elegido al azar. El Campín tiene un fuerte valor simbólico para los seguidores de Jiménez, pues allí el cantante logró reunir en 2025 a más de 40.000 personas en uno de los conciertos más importantes de su carrera. Además, tenía previsto volver a presentarse en ese escenario durante este año.

Frente a la pantalla, los fanáticos, muchos con sombreros y ponchos colombianos, globos y ramos de flores blancas, se organizaron en semicírculo para corear las canciones más emblemáticas del artista mientras caía la tarde bogotana. El ambiente pasó del silencio respetuoso a una celebración colectiva que exaltó el legado musical de Yeison Jiménez.

“No lo sentimos como un artista, lo sentimos como un familiar cercano que se nos fue”, expresó a EFE Mariana Velásquez, una de las asistentes que sostenía una fotografía del cantante.