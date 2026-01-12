Cierre del vagón norte de la estación Calle 57 por obras del Metro

Las obras del Metro de Bogotá continúan avanzando y traerán nuevos ajustes en la movilidad del centro de la ciudad. Desde este domingo 11 de enero de 2026, se realizará el cierre del vagón norte y del acceso norte de la estación temporal de TransMilenio Calle 57, como parte de los trabajos de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

La Empresa Metro de Bogotá informó que la medida es necesaria para avanzar en la construcción de la superestructura del viaducto en este tramo de la avenida Caracas. Con corte al 31 de diciembre de 2025, el proyecto de la Línea 1 del Metro registra un avance del 70,72 %, lo que marca un hito clave en su desarrollo.

El cierre afectará específicamente el vagón norte de la estación temporal Calle 57, mientras que los usuarios deberán ingresar únicamente por el costado sur del paradero.

Horarios de trabajo nocturno

Las labores se ejecutarán en horarios nocturnos para reducir el impacto en la operación diaria del sistema y en la movilidad de la zona. De acuerdo con la programación oficial, los trabajos se realizarán:

De lunes a viernes , entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m.



Desde las 10:00 p. m. del viernes hasta las 4:30 a. m. del lunes , o del martes cuando el lunes sea festivo .



Cambios en pasos peatonales y movilidad

Durante el desarrollo de las obras, los pasos peatonales habilitados estarán ubicados en las intersecciones de las calles 57 y 59, garantizando el tránsito seguro de los peatones en el sector.

Adicionalmente, se implementará el cierre de un carril de la calzada oriental de la avenida Caracas, correspondiente al actual corredor BRT. Este cierre se extenderá entre 51 metros al norte de la calle 58 y 41 metros al sur de la calle 59, por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución y atender la señalización instalada.

Las autoridades reiteraron el llamado a la paciencia y colaboración de los usuarios, recordando que estas intervenciones hacen parte de un proyecto estratégico que transformará la movilidad de Bogotá en los próximos años.