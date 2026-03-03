¿Qué es ‘Mi movilidad a un clic’ y cómo verificar taxis en Bogotá?

Tras los recientes casos de inseguridad relacionados con el servicio de taxi en Bogotá, la Alcaldía presentó una nueva herramienta digital para que los ciudadanos puedan verificar en tiempo real la legalidad del vehículo y del conductor que los transporta.

Se trata de ‘Mi movilidad a un clic’, una plataforma anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán, que busca ofrecer mayor transparencia y tranquilidad a los usuarios del transporte público individual en la capital.

La medida fue socializada luego del caso de Diana Ospina, quien desapareció tras tomar un taxi en Chapinero y apareció más de 40 horas después en zona rural de la ciudad, situación que generó cuestionamientos sobre los controles y la seguridad en este tipo de servicio.

“Tenemos ya una herramienta que permite que el ciudadano pueda verificar el formato del taxi. Es una aplicación o página web que se llama Movilidad a un clic”, explicó el mandatario.

¿Qué es ‘Mi movilidad a un clic’?

La plataforma es una herramienta digital alojada en el portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. Su objetivo es permitir que cualquier usuario consulte si un taxi cumple con los requisitos legales para operar y si el conductor está debidamente autorizado.

Según la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz Acosta, el sistema permite verificar que tanto el vehículo como el conductor tengan la documentación vigente y estén habilitados para prestar el servicio.

La funcionaria agregó que recientemente se publicó una resolución que fortalece el sistema de información y el registro de conductores, lo que permitirá mejorar la calidad y actualización de los datos disponibles para la ciudadanía.

Este es el paso a paso de cómo verificar un taxi en Bogotá

Para usar la herramienta, los ciudadanos deben seguir tres pasos sencillos:

Ingresar al portal oficial de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y acceder a la sección “Mi movilidad a un clic”. Seleccionar la opción “verificación de taxis”. Digitar la placa del vehículo o el número de la tarjeta de control del conductor y hacer clic en “consultar”.

El sistema mostrará si el taxi está autorizado, si tiene los documentos al día, la empresa a la que pertenece y el nombre del conductor habilitado para operar ese vehículo.

Próximamente: verificación con código QR

El alcalde anunció que en las próximas semanas se implementará un código QR que estará ubicado en el tarjetón visible dentro del vehículo. De esta manera, el usuario podrá escanearlo directamente con su celular sin necesidad de ingresar manualmente a la página web.

La Secretaría explicó que el QR permitirá confirmar que la información del conductor y del vehículo coincida con lo registrado oficialmente, facilitando una validación rápida antes de iniciar el trayecto.

Con esta herramienta, la Administración Distrital busca fortalecer la seguridad en el servicio de taxi y promover que los ciudadanos tomen decisiones informadas antes de abordar un vehículo, especialmente en horarios nocturnos o zonas de alta afluencia.