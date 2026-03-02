Nuevo caso de paseo millonario en Chapinero: “Desperté y debía 20 millones”

La modalidad del paseo millonario vuelve a generar preocupación en la capital. En medio de las recientes denuncias por robos en zonas de entretenimiento, un joven aseguró haber sido víctima de este delito luego de salir de una discoteca en Chapinero.

El caso se conoce semanas después del secuestro de Diana Ospina, quien desapareció tras abandonar un establecimiento nocturno en el mismo sector y fue encontrada 40 horas después en una zona rural de Bogotá.

En declaraciones conocidas por Noticias RCN, el hombre, quien decidió mantener en reserva su identidad y no mostrar su rostro, explicó que tomó un taxi en la madrugada luego de salir de fiesta.

“Salgo de la rumba, abordo un taxi en la madrugada. Me subo al taxi y pasa el tiempo; llegando a mi casa, siento que el señor taxista me echa algo, me mareo, me roba el celular y fuera de eso, me roban un dinero”, afirmó.

Según contó, perdió rápidamente la conciencia. Durante ese lapso, comenzaron a registrarse múltiples transacciones financieras desde sus cuentas.“Empiezan a mover dineros, a pedir plata, créditos hipotecarios, créditos rotativos”, denunció.

Movimientos por más de $20 millones

La víctima aseguró que posteriormente aparecieron cobros y avances que nunca autorizó.

“Ya me empezaron a cobrar 1 millón de 20.280.000, un avance de mi tarjeta, que yo ni siquiera hago los avances, nunca he hecho avances y como 6 millones de pesos de movimientos entre mis cuentas”, relató.

Tras el hecho, acudió a las entidades bancarias para reportar el fraude. Sin embargo, indicó que le informaron que debía responder por los movimientos para evitar afectaciones en su historial crediticio.

También interpuso la denuncia ante las autoridades, aunque manifestó que la respuesta no fue la esperada.

El paseo millonario en Bogotá suele registrarse en trayectos nocturnos, especialmente en sectores de rumba. Las víctimas son abordadas en bares o discotecas y luego despojadas de sus pertenencias y dinero.

Información de operativos anteriores señala que algunas bandas ubican a sus víctimas en prestigiosos bares antes de ejecutar el robo.

Este nuevo caso se suma a las múltiples denuncias de hurto en Chapinero, muchas de las cuales circulan en redes sociales como advertencia para otros ciudadanos ante una modalidad que continúa afectando la seguridad en la capital.