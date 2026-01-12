Papa León XIV se reunió con María Corina Machado en el Vaticano

La crisis política venezolana volvió a situarse en el centro de la agenda internacional tras conocerse que el papa León XIV sostuvo una audiencia privada con la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, este lunes 12 de enero de 2026, en el Vaticano. El encuentro fue confirmado mediante un breve comunicado oficial, aunque sin mayores precisiones sobre los temas tratados.

Un encuentro reservado en el Vaticano

La Santa Sede no ofreció detalles adicionales sobre la conversación. El nombre de María Corina Machado apareció únicamente en el listado general de personas recibidas por el pontífice durante la mañana, y la audiencia no estaba incluida en la agenda previa que el Vaticano suele compartir con los medios de comunicación. Este carácter reservado reforzó el interés político y diplomático del encuentro.

Machado se encuentra fuera de Venezuela en el marco de una gira por Europa y Estados Unidos, luego de haber viajado en diciembre a Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz. Su salida del país se produjo mediante una operación militar compleja, respaldada por Estados Unidos, en medio de un contexto de alta tensión política.

La audiencia papal coincidió con el anuncio del ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, sobre la liberación de los ciudadanos italianos Alberto Trentini y Mario Burlo, detenidos en Venezuela desde noviembre de 2024 y ya de regreso a su país. Este hecho se enmarca en un proceso más amplio de excarcelaciones de presos políticos.

El encuentro también ocurre tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar un proceso judicial. Luego de este hecho, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que Machado “no cuenta con apoyo ni respeto en su país”, aunque confirmó que se reunirá con ella esta semana.

El mensaje del papa León XIV sobre Venezuela

Días antes del encuentro, el papa León XIV expresó públicamente su preocupación por la situación venezolana. En un mensaje dirigido al cuerpo diplomático, el pontífice pidió “respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos”, además de insistir en la necesidad de preservar la independencia de Venezuela tras los recientes acontecimientos militares.