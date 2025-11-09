Inicio
Cali marchó por la paz al lado de sus peluditos: una jornada de empatía y amor

Dom, 09/11/2025 - 10:03
La caminata “Ladridos por la Paz” recorrió Cali como símbolo de unión entre humanos y animales.
caminata-perritos-cali
Créditos:
Alcaldía de Cali

Con pasos firmes, colas moviéndose y corazones latiendo al ritmo del respeto, Cali vivió este 9 de noviembre una emotiva jornada de empatía animal y unión ciudadana. Desde antes del amanecer, cientos de personas caminaron junto a sus mascotas por la Autopista Sur hasta las Canchas Panamericanas como parte de la actividad “Ladridos por la Paz”.

La caminata, apoyada por la Alcaldía de Cali y la Secretaría del Deporte y la Recreación, buscó enviar un mensaje claro: el cuidado de los animales también construye paz. Durante el recorrido de más de cuatro kilómetros, las familias participantes celebraron con alegría la vida de los animales sintientes y exigieron mayor respeto y protección hacia ellos.

Hoy paramos una ciudad por los que no tienen voz”, expresó con emoción Jhon Alex Sánchez, líder del evento. 

Para muchos asistentes, fue un momento inolvidable. Niños, adultos y mascotas compartieron en familia una mañana donde el deporte, la recreación y el respeto por la vida se unieron. Participantes como Jessica López, Yesica Castillo y María Marcela Castro coincidieron en la necesidad de más espacios así: donde los animales sean parte central de la comunidad.

La Alcaldía recordó que el Centro de Bienestar Animal mantiene abiertas sus puertas para quienes deseen adoptar y dar una nueva oportunidad a perros y gatos rescatados. Cuidar de ellos, dijeron, también es una forma de recuperar a Cali.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Cali
