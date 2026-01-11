British Council: 10.000 cupos para aprender inglés, ¿cómo inscribirse?

La convocatoria British Council English Online 2026, publicada en Santander Open Academy, abrió inscripciones para 10.000 cupos en un curso virtual de inglés. La asignación no se define solo por registrarse: el proceso incluye una evaluación en la plataforma que influye en la selección.

Calendario de inscripción y resultados

Según los términos del programa, la convocatoria se publica el 7 de enero de 2026 y la inscripción cierra el 23 de marzo de 2026 (con corte a las 23:59, hora de Madrid, de acuerdo con el documento). La comunicación de cupos está prevista para el 1 de abril de 2026 y el curso inicia en mayo

Requisitos para postularse desde Colombia

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que residan en países incluidos en la lista, entre ellos Colombia. En términos operativos, se exige tener acceso a un computador y conexión a internet para realizar el curso.

Qué incluye el curso y cómo se asigna el nivel

La fase inicial dura 8 semanas, del 4 de mayo al 29 de junio de 2026, y está disponible para niveles A1 a C1. Al ingresar, cada participante realiza un test de nivel (CEFR) para definir el punto de partida. El programa se describe como autoaprendizaje online y contempla apoyo con sesiones Live25, con un máximo de 4 al mes.

Segunda fase para 1.500 participantes

Los términos también contemplan una extensión para 1.500 personas con mejor desempeño en la primera etapa. Esa fase adicional dura 20 semanas, del 6 de julio al 23 de noviembre de 2026, con un componente de sesiones en vivo definido por cupo.

Link oficial de inscripción

Para postularse, el registro se hace directamente en Santander Open Academy, en la página del programa.