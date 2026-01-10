Violenta noche en Maicao: cinco muertos tras incursión armada

El sonido de los disparos interrumpió abruptamente la calma nocturna en Maicao, La Guajira, y convirtió una reunión cotidiana en una escena de horror. En la noche del viernes 9 de enero de 2026, un ataque armado múltiple dejó como resultado cinco hombres asesinados y dos más gravemente heridos, en hechos que mantienen en alerta a las autoridades y a la comunidad fronteriza.

El episodio de violencia ocurrió hacia las 10:20 p. m., en la carrera 48 con calle 4A, en el barrio Altos de Parrantial, cuando varios hombres armados llegaron al sector en una camioneta gris y abrieron fuego sin previo aviso contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, los atacantes descendieron del vehículo portando armas de corto y largo alcance y dispararon de forma indiscriminada. Tras ejecutar el ataque, los agresores escaparon rápidamente del sitio con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se haya reportado su captura.

Cuando las autoridades llegaron a la escena, encontraron una multitud de personas y varios cuerpos tendidos a un costado de la vía, algunos separados entre sí, lo que indicaría que las víctimas intentaron correr para salvar sus vidas en medio del tiroteo.

Identidad de las víctimas fatales

Las autoridades confirmaron que los hombres asesinados fueron Víctor Manuel Jurado Maza, de 32 años, quien recibió dos impactos de bala —uno en el rostro y otro en el brazo— y falleció posteriormente en un centro asistencial; Eider Enrique Cantillo, de 33 años; Alex Alfonso Mendoza Ávila, de 25 años; Jean Carlos Meza, de 27 años; y Janer Luis Bustamante, de 23 años.

Por su parte, los heridos fueron identificados como Francisco José Vidal de la Hoz, de 24 años, y Duan Manuel Guerra Ponce, de 18 años, quienes permanecen bajo atención médica en un hospital del municipio.