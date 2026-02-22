Según informó el Ministerio, el PMUA permitirá fortalecer la articulación entre las autoridades nacionales y locales que trabajan para recuperar el orden y garantizar la gobernanza en el parque.

“Hemos activado las instancias técnicas de coordinación con los miembros del Conaldef para hacerle frente a la problemática y abrir el diálogo con las comunidades. Nos importan las comunidades y queremos que las soluciones se construyan con ellas. El Parque Nacional Natural Tayrona es una joya ecosistémica del país y debemos trabajar conjuntamente por su protección y la de los funcionarios de la entidad”, afirmó la ministra encargada.

Articulación entre ministerios y autoridades locales

El trabajo en el Puesto de Mando Unificado Ambiental será liderado por los ministerios de Ambiente, Interior y Defensa, en conjunto con la Alcaldía de Santa Marta.

También participan la Defensoría del Pueblo y la Alta Consejería para la Paz de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes, los turistas y los funcionarios que desarrollan labores en el territorio.

El parque permanece bajo cierre temporal mientras avanzan estas acciones institucionales y se evalúan las condiciones para su eventual reapertura.

Mesa de diálogo con comunidades indígenas

En paralelo, el Gobierno informó que se adelanta un proceso de diálogo con comunidades indígenas involucradas en los hechos recientes.

Está prevista la instalación de una mesa de trabajo la próxima semana, con el acompañamiento del Ministerio del Interior, el Ministerio Público y autoridades indígenas reconocidas de los pueblos con relaciones históricas y ancestrales con el área protegida.

El Ministerio de Ambiente señaló que estas medidas buscan no solo restablecer el orden en el Parque Tayrona, sino también reforzar la gobernanza ambiental y social en esta zona considerada una de las más importantes del país por su biodiversidad, valor cultural y atractivo turístico.