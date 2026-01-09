En un comunicado, el ELN aseguró que tiene en su poder a cinco patrulleros de la Policía secuestrados en la vía Cúcuta-Tibú, en Norte de Santander. Tras conocerse el caso, las autoridades activaron operativos en la zona, anunciaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información y solicitaron una prueba de vida.

Contexto del caso

El secuestro ocurrió en la madrugada del 6 de enero de 2026, cuando los uniformados se movilizaban por el corredor que conecta a Cúcuta con Tibú, una ruta estratégica del Catatumbo. En esa franja se han reportado, de manera reiterada, restricciones a la movilidad y presencia de hombres armados en puntos de paso, lo que mantiene en alerta a comunidades y autoridades.

En su comunicado, el ELN señaló que los policías viajaban en un vehículo de servicio público y que fueron detenidos en un retén instalado por integrantes del grupo en el trayecto.

¿Quiénes son los patrulleros?

El documento del ELN mencionó a los cinco patrulleros por nombre: Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera.

Respuesta oficial: recompensa y prueba de vida

Luego del secuestro, se reforzaron los despliegues de seguridad en el corredor y se activaron canales institucionales para ubicar a los policías. La medida más visible fue el anuncio de una recompensa de hasta $200 millones por información que conduzca a su localización.

En paralelo, las autoridades pidieron una prueba de vida como paso indispensable dentro de cualquier gestión orientada a la liberación. La prioridad, según el enfoque institucional, es confirmar el estado de los patrulleros y reducir riesgos en un terreno donde cada movimiento tiene impacto operativo.

¿Qué dice el ELN sobre la liberación?

En el comunicado, el ELN afirmó que los patrulleros están en "buen estado de salud" y que dará a conocer condiciones para su liberación "en los próximos días". Con ese mensaje, el grupo buscó fijar tiempos y controlar el relato público del caso, mientras la presión institucional se concentra en ubicar a los secuestrados y asegurar su regreso.