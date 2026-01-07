Inicio
Qué se sabe del desplazamiento de 176 familias de Cauca hacia Cali

Mié, 07/01/2026 - 13:05
En los primeros días de 2026, 176 familias llegaron a Cali. Qué se sabe del contexto armado y de la respuesta institucional.
Qué se sabe del desplazamiento de 176 familias de Cauca hacia Cali
Un nuevo episodio de desplazamiento forzado en el suroccidente del país llevó a familias de Buenos Aires (Cauca) a buscar refugio en Cali. La Defensoría del Pueblo reportó la llegada de 176 familias, mientras la Personería de Cali avanzó en la recepción de declaraciones y activó rutas de atención para coordinar ayuda inmediata.

¿Qué se sabe del desplazamiento? y ¿por qué ocurrió?

Según la Defensoría, el movimiento de población se registró en los primeros días de 2026 tras hostilidades armadas en zonas rurales y en el casco urbano de Buenos Aires. La entidad señaló que los hechos se dieron en un contexto de enfrentamientos con la fuerza pública y atribuyó las acciones al Frente Jaime Martínez, estructura asociada a disidencias vinculadas al Estado Mayor Central (EMC). En los reportes institucionales, las familias que llegaron a Cali sumarían alrededor de 400 personas.

La Defensoría reiteró su llamado a respetar a la población civil y pidió a las autoridades locales y nacionales desplegar la atención correspondiente para cubrir necesidades urgentes de las familias.

Atención en Cali: rutas activadas y coordinación institucional

La Personería Distrital informó que consolidó 103 declaraciones y que activó rutas de atención para orientar a la población y canalizar apoyos. En sus reportes, la entidad ha insistido en la necesidad de articular a las instituciones responsables de asistencia, protección y acceso a derechos, con el fin de evitar que la situación escale por falta de respuesta.

En lo inmediato, la prioridad institucional se concentra en asegurar alojamiento temporal, alimentación, atención en salud, gestión de cupos educativos y medidas de protección, además de avanzar en el registro que permite activar las rutas del sistema de víctimas.

El antecedente en Buenos Aires

La presión sobre el municipio venía acumulándose desde diciembre, cuando se reportaron afectaciones a la infraestructura y hechos de violencia en el territorio. En este tipo de contextos, el desplazamiento suele ocurrir de manera escalonada: primero se restringe la vida cotidiana en veredas y barrios, luego salen familias por cuenta propia y finalmente se consolidan traslados hacia ciudades cercanas, donde buscan protección y acceso a servicios básicos. En este caso, el destino principal ha sido Cali por su cercanía y capacidad institucional relativa para atender la emergencia.

 

