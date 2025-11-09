Inicio
Indignación en Medellín: hallan a dos niños amarrados y abandonados

Dom, 09/11/2025 - 09:35
Las autoridades repudiaron el caso y recordaron que más de 260 menores han sido rescatados este año en Medellín.
niños-amarrados-medellin
Créditos:
Policía Antioquia

Indignación y rechazo ha generado en Medellín el caso de dos niños de 11 y 12 años que fueron encontrados amarrados y en aparente estado de abandono dentro de una vivienda del nororiente de la ciudad.

El hallazgo fue posible gracias a la denuncia de vecinos del sector, quienes alertaron a la Policía Nacional sobre la situación. Al llegar al lugar, uniformados del grupo de Infancia y Adolescencia ingresaron a la casa y rescataron a los menores, quienes presentaban signos de descuido y angustia.

Ambos niños quedaron bajo la protección inmediata del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de garantizar su atención integral y el restablecimiento de sus derechos.

Lea también: El abuso verbal infantil daña tanto como el físico, nuevo estudio explica

Las autoridades locales condenaron el hecho y reiteraron su compromiso con la protección de la niñez. Desde la Alcaldía de Medellín se recordó que, en lo corrido de 2025, más de 260 menores han sido atendidos en situaciones de riesgo, maltrato o abandono.

Como sociedad no podemos ser indiferentes ante el dolor de nuestros niños. Este tipo de casos nos duelen y nos obligan a reforzar las alertas comunitarias para protegerlos”, señaló una fuente de la administración distrital.

La Policía Metropolitana informó que avanza la investigación para determinar las circunstancias del abandono y ubicar a los responsables.

Este nuevo caso se suma a los episodios de maltrato infantil reportados en diferentes zonas de la ciudad, lo que ha encendido nuevamente la alarma sobre la necesidad de fortalecer las redes de protección y denuncia temprana.

