El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que cada ciudadano estadounidense, con excepción de quienes perciben ingresos más altos, recibirá un bono de “al menos 2.000 dólares” gracias a los aranceles impuestos por su administración.

El anuncio lo realizó a través de su red social Truth Social, donde defendió su política comercial afirmando que “las personas que están en contra de los aranceles son tontos”. Según Trump, Estados Unidos es ahora “el país más rico y respetado del mundo”, con baja inflación y un mercado bursátil en niveles récord.

Lea también: Entraron en vigor los nuevos aranceles de Donald Trump

El mandatario aseguró que los ingresos generados por los aranceles permitirán incluso empezar a pagar la deuda nacional y destacó que hay una “inversión récord” en el país, con “plantas y fábricas surgiendo por todas partes”. “Se pagará un dividendo de al menos 2.000 dólares por persona (...) a todo el mundo”, reiteró.

Estas declaraciones llegan pocos días después de que el Tribunal Supremo analizara la legalidad de los aranceles impuestos bajo una ley de poderes económicos en emergencias internacionales. El alto tribunal cuestionó si el presidente puede imponer gravámenes sin la aprobación del Congreso, órgano al que la Constitución le confiere esa potestad fuera del marco de dicha ley.

Trump criticó duramente la posición del Supremo y defendió que la ley sí le permite tomar estas decisiones. “El presidente tiene permiso para detener todo el comercio con un país extranjero, pero no puede imponer un simple arancel. ¡Eso es ridículo!”, expresó.

El mandatario también insistió en que su política arancelaria ha impulsado la llegada masiva de empresas al país, reforzando su discurso de campaña centrado en el nacionalismo económico y la reindustrialización de Estados Unidos.

Con información de EFE