MinDefensa anunció más tropas y recompensas contra crimen en Guaviare

El Gobierno Nacional anunció un paquete de medidas para reforzar la seguridad en el departamento del Guaviare, entre ellas el aumento del pie de fuerza, el fortalecimiento de la inteligencia y la oferta de millonarias recompensas para capturar a cabecillas de grupos criminales que operan en la región.

Los anuncios fueron realizados por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, tras una reunión estratégica de seguridad que se llevó a cabo en San José del Guaviare. En el encuentro participaron la cúpula militar y policial, autoridades regionales y los alcaldes de varios municipios del departamento.

El objetivo del plan, según el funcionario, es mejorar las condiciones de seguridad para los cerca de 85.000 habitantes de esta zona del país, afectada por la presencia de estructuras armadas ilegales.

Durante la reunión también participaron el gobernador del departamento, Yeison Ferney Rojas Martínez, así como los alcaldes de San José del Guaviare, El Retorno, Miraflores y Calamar.

Más tropas y refuerzos policiales

Uno de los principales anuncios fue el aumento del pie de fuerza en el departamento. Según explicó el ministro, en abril llegarán 180 nuevos uniformados y en junio otros 170, lo que permitirá ampliar la presencia institucional en zonas consideradas estratégicas.

Este refuerzo se suma a la activación, a comienzos de año, de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 10 del Ejército Nacional de Colombia, que cuenta con más de 1.200 hombres y mujeres desplegados en la región.

Además, la Policía Nacional de Colombia aumentará su presencia con 60 nuevos uniformados, quienes serán distribuidos en distintos municipios del departamento y reforzarán las acciones del Gaula en la lucha contra la extorsión.

Las autoridades también priorizarán operaciones en zonas como Charras, Línea del Boquerón, la Trocha Ganadera, así como en sectores de El Retorno y La Paz.

Tecnología, control fluvial y cámaras de seguridad

El plan de seguridad también contempla el fortalecimiento de capacidades tecnológicas para mejorar las operaciones contra los grupos armados. Entre las medidas anunciadas está el uso de drones y sistemas antidrones, así como una mayor presencia en las principales vías del departamento.

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El objetivo, según el Ministerio de Defensa, es brindar mayores condiciones de seguridad para transportadores, viajeros y turistas que se movilizan por esta región del país.

Por su parte, la Armada de Colombia adelanta un análisis para evaluar la posible activación de un grupo de operaciones fluviales que permita aumentar el control sobre los ríos del departamento.

En paralelo, el Gobierno trabaja con el Ministerio del Interior de Colombia y la Gobernación del Guaviare en un proyecto de cámaras de seguridad que tendrá una inversión cercana a los 37.000 millones de pesos. La iniciativa cubrirá los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar.

Además, se espera que a finales de este año se entregue una nueva estación de Policía en el municipio de Miraflores.

Recompensas por cabecillas criminales

Dentro de la estrategia también se anunciaron recompensas millonarias para quienes entreguen información que permita capturar a varios cabecillas criminales que operan en la región.

Entre ellos figuran alias “Domingo Biojó” y alias “Ángel Montero”, por quienes se ofrecen hasta 900 millones de pesos. También hay recompensas de hasta 300 millones de pesos por alias “Guainer” y alias “Chucky”, señalado de actividades de extorsión.

Las autoridades también buscan a alias “Pescado”, por quien se ofrecen hasta 787 millones de pesos y que estaría vinculado a estructuras de alias “Mordisco”.

En el caso del grupo criminal liderado por alias “Calarcá”, las recompensas alcanzan hasta 900 millones de pesos por información que permita capturar a alias “Baison o Barbas”, “Giovanni Hernández” y “John Freddy Márquez”.

El ministro de Defensa reiteró que la ciudadanía puede entregar información de manera confidencial a través de las líneas gratuitas 107, 147 y 157, con el fin de facilitar la reacción de las autoridades frente a la presencia de estructuras criminales en la región.