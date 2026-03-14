Cancillería aseguró que la producción de pasaportes avanza con normalidad

La Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que los procesos judiciales relacionados con la implementación del nuevo modelo de pasaportes del país se encuentran en etapas iniciales y que hasta el momento no existe ninguna sentencia en contra del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores ni de las entidades vinculadas al proyecto.

La aclaración fue realizada luego de que en los últimos días se difundieran reportes en medios de comunicación sobre los procesos judiciales asociados a la implementación del nuevo sistema para la expedición de pasaportes en Colombia.

De acuerdo con la Cancillería, actualmente el Fondo Rotatorio está vinculado como demandado en dos procesos: uno promovido por la Procuraduría General de la Nación y una acción popular presentada por el ciudadano Nicolás Dupont.

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Según la información oficial, ambos casos se encuentran en su fase inicial, lo que implica que todavía se discuten aspectos relacionados con la admisión de las demandas y no existe una decisión judicial definitiva sobre el fondo de los procesos.

En el caso del proceso promovido por la Procuraduría, que se tramita en la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Fondo Rotatorio interpuso a comienzos de año un recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda.

La entidad argumentó que las controversias relacionadas con el contrato deberían resolverse a través de un tribunal de arbitramento internacional, en atención a la cláusula compromisoria incluida en el convenio correspondiente. Además, señaló que, de acuerdo con la Ley 2220 de 2022, se debía agotar previamente un proceso de conciliación prejudicial obligatorio para conflictos entre entidades públicas.

El despacho del magistrado José Élver Muñoz Barrera resolvió el recurso el pasado 9 de marzo y determinó que la conciliación previa no era necesaria en este caso. También indicó que el análisis sobre la existencia de la cláusula compromisoria deberá realizarse en una etapa posterior del proceso.

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Tras esta decisión, el Fondo Rotatorio continuará participando en el trámite judicial y presentará en las próximas semanas el escrito de contestación de la demanda ante el tribunal.

El segundo proceso corresponde a una acción popular presentada por Nicolás Dupont, que se tramita en la Sección Primera del mismo tribunal. La demanda fue admitida en enero por el despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón.

El Fondo Rotatorio manifestó su oposición a la admisión de esa acción judicial al considerar que, según su análisis, la demanda no cumpliría con los requisitos legales establecidos. Luego de presentar los recursos correspondientes ante el tribunal, la entidad interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado de Colombia.

La tutela busca solicitar la protección del derecho fundamental al debido proceso, al considerar que se afectaría cuando se admite una demanda que, según la entidad, no cumple con las exigencias legales.

La Cancillería reiteró que, mientras se desarrollan estos procesos judiciales, la implementación del nuevo modelo de pasaportes continúa con normalidad y que el Gobierno Nacional mantiene garantizado el suministro de este documento para los ciudadanos colombianos.