Colombia iniciará pruebas del Escudo Antidrones el 23 de marzo

El Ministerio de Defensa Nacional anunció que en los próximos nueve días comenzarán las primeras pruebas de equipos del proyecto denominado Escudo Nacional Antidrones, una iniciativa estratégica con la que el Gobierno busca enfrentar el uso de drones por parte de organizaciones criminales.

El proyecto, valorado en cerca de 6,2 billones de pesos, se desarrolla con el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, la Policía Nacional de Colombia y un equipo multidisciplinario de expertos que durante más de tres meses han evaluado diferentes tecnologías y capacidades de defensa.

De acuerdo con la cartera de Defensa, entre el 23 de marzo y el 10 de abril se realizarán las primeras demostraciones y pruebas técnicas de equipos diseñados para detectar, anticipar y neutralizar drones que puedan ser utilizados en actividades ilícitas, especialmente por estructuras vinculadas al narcotráfico y otras organizaciones armadas ilegales.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, señaló que esta fase inicial del proyecto busca avanzar con rapidez pero garantizando procesos transparentes, dada la importancia estratégica que tiene para la seguridad del país.

El plan fue socializado inicialmente el pasado 16 de enero, cuando el Gobierno anunció su interés en fortalecer las capacidades tecnológicas de defensa frente al creciente uso de drones en actividades criminales. Desde entonces, delegaciones colombianas han visitado varios países para conocer soluciones y tecnologías disponibles.

Entre los países visitados se encuentran Qatar, Turquía, República Checa, Alemania, Francia, España, Estados Unidos y Reino Unido, con el objetivo de evaluar sistemas de defensa que incluyen vehículos blindados, helicópteros, aeronaves, municiones, armamento, drones y, especialmente, tecnología antidrones.

Como resultado de ese proceso, al menos 21 países han manifestado su interés en participar con soluciones tecnológicas para este proyecto, mientras que 115 empresas de diferentes partes del mundo han sido invitadas a presentar propuestas para enfrentar esta amenaza emergente.

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El Ministerio de Defensa explicó que todas las propuestas deberán cumplir con los procedimientos contractuales establecidos por la legislación colombiana y serán evaluadas por equipos técnicos, económicos y jurídicos para garantizar la transparencia del proceso.

Además, la cartera ha mantenido comunicación permanente con la Procuraduría General de la Nación, que tendrá conocimiento y supervisará los avances del proyecto con el fin de prevenir irregularidades.

Como parte de las medidas de control, el ministro firmó en diciembre pasado la Directiva 042 contra el soborno en los procesos contractuales del sector defensa. La norma busca reforzar los principios de integridad y transparencia en el manejo de recursos públicos.

El Ministerio también recordó que la ciudadanía puede reportar posibles irregularidades a través de la línea 157 anticorrupción, un canal habilitado para denunciar de manera reservada hechos relacionados con contratación pública o actuaciones contrarias a la ley.